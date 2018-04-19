TL

أقل من ثمانية عشر يوماً هي الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية والماكينات رفعت وتيرة دورانها والمواقف تتوالى وبرز فيها إعلان رئيس الجمهورية الفصل بين الوزارة والنيابة ليتسنى محاسبة الحكومات.

وفي شأن محلي آخر باكورة عودة النازحين السوريين بدأت اليوم من شبعا إلى دمشق عن طريق المصنع.

المنار

على طريق العودة مشى السوريون النازحون إلى لبنان، بما أن بلادهم عادت بجلّها إلى حضن جيشها وقيادتها، ورسمت على مساحتها وفي سمائها الحدود لكل المعتدين وأدواتهم المحليين والإقليميين.

nbn

هي قامت حقاً، هي قانا عروس الجنوب المكلّلة بتاج الشهادة حملت صليبها على درب الجلجلة وقرأت فاتحة الكتاب على سبيل الرحمة وهناك كمن قطاع طرق بعناقيد حقد سرقوا كل ألوان الأطفال ما عدا الأحمر الذي لطّخ وجوههم، خنقوا كل أصوات زغاريد نسوة ناشدت الأمم المتحدة وأحرقوا سقفاً ظن كل العالم أن قبعة زرقاء تحرسه من بطش جلاوزة إسرائيل، قانا قامت من بين الرماد واستشهدت مرة أخرى ثم قامت، هي باقية أمد الدهر وحياتها هي أمضى ثأر، لسان حالها وإن عدتم نحن هنا عدنا وسنبقى في هذه الأرض، في السياسة تأكيد على الحلف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبّر عنه نجله تيمور من المصيلح حيث رأى أن رئيس المجلس ضمانة وطنية حقيقية للحفاظ على الاستقرار والتوازن واتفاق الطائف.

mtv

سياسة النأي بالنفس قائمة طالما لم يستدعِ أي داعي قومي إقليمي حزب الله إلى إسقاطها من أجل دعم النظام في سوريا ولأجل دعم إيران في سوريا، ويعنّف الحزب كل من يذكّره بالنأي بالنفس منتفضاً وقائلاً عن أي نأي تتكلمون وأجواؤنا مستباحة وسوريا في عين الخطر الإسرائيلي، في مقابل هذا المنطق الصريح يعلو صوت الرئيس الحريري معترضاً لكنه لا يذهب بعيداً صوناً للسلم الأهلي وهو يحفّز جمهوره على منع حزب الله من شرعنة استراتجيته في صناديق الاقتراع.

NTV

من شبعا إلى بيت جن مروراً بالمصنع وجديدة يابوس بدأ موسم الهجرة المعاكسة إلى الديار. لم تُرسمْ خريطة طريق العودة في الغيب ولم يضربْ لها مندل في رمال الأزْمة بل استحضرت فيها أرواح تجارب سابقة فعلت فعلها في حل أشد الملفات تعقيداً وآخرها عودة عشرات الآلاف من الجرود غداة نصر فجر إلى ما وراء وراء الحدود الأيادي التي أمسكت بملفات الأمس وبدء عودة جزء من النازحين اليوم ليست بخفية بل تحمل بصمات اللواء عباس إبراهيم، فعرّاب العودة أقدم بعد شورى المراجع العليا، فاوض أولياء أمر النازحين السوريين الذين عادوا بلا ضغوط بعدما كانوا قد دخلوا البلاد خلسة على دروب التهريب.

المستقبل

في عز الكلام الانتخابي العالي السقف والموزع على امتداد الخريطة اللبنانية، المغتربون اللبنانيون يدخلون حيز الفعل الانتخابي في السابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الحالي في أربعين دولة حول العالم، وذلك ترجمة لأهم بند إصلاحي في قانون الانتخاب، وفق وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع وزير الخارجية جبران باسيل تخلّله شرح لآلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين.

OTV

كم من مجزرة تُرتكب يومياً في حقك يا لبنان، خصوصاً في زمن الانتخابات.

مجزرة في حق الواقع، حيث يدأب أفرقاء محددون على إنكار ما حقّقه العهد الرئاسي من إنجازات، بدءاً بتكريس الميثاق، ثم تحرير الجرود، فالانتظام المالي المستعاد، مروراً بصون كرامة الوطن، وبلوغاً إلى رفع الصوت عالياً في ملف اللجوء والنزوح والتوطين، إضافة إلى مشاريع إنمائية تخطّت الحبر إلى الورق: كالسدود والجسور، وسائر الخدمات العامة، التي لا تميّز بين لبناني وآخر تحت أي اعتبار سياسي أو انتخابي.

LBC

ارتفع منسوب القلق هذه الأيام من مواجهة إيرانية - إسرائيلية.

فضرب مطار "تي فور" في سوريا حيث توجد قاعدة إيرانية لن يمر حسب طهران مرور الكرام: وفيما خيارات إيران في هذا المجال مفتوحة تواجهها تل أبيب باستنفار حاد يسود الجولان.

الميادين

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​الجيش اليمني​ العميد شرف لقمان، أنه "لم يصدر عن ​القوات​ المسلحة تهديدات بضرب مطار ​الخرطوم​ في ​السودان​ بالصواريخ الباليستية، مشيراً إلى "أننا لم نهدد بضرب الخرطوم، رغم أن قواتهم تقاتل في الصفوف الأولى على أرضنا في اليمن، لكننا لم نهدد لأن لدينا أولويات.

الجزيرة

كشفت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنّ "​القوات الإماراتية​ المسلّحة في ​اليمن​، سيطرت على طائرة بدون طيار إيرانية من طراز "قاصف1" محمّلة بالمتفجرات وكانت تستهدف مواقع يمنية".

العربية

صرّحت ​وزارة الدفاع القطرية​ أن "قوّاتها المسلحة شاركت في فعاليات تمرين "درع ​الخليج​" المشترك رقم 1 الذي انعقد بالسعودية​،" لافتةً إلى أن "رئيس أركان جيش قطر حضر مراسم اختتام التدريب".