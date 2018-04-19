The Guardian

بعد ستة عقود من حكم آل كاسترو، الكوبيون يستقبلون نهاية حقبة بعدم مبالاة

حين سيتنحى الرئيس الكوبي الحالي راوول كاسترو هذا الأسبوع ستكون هذه أول مرة لا يتزعم فيها أحد أفراد عائلة كاسترو الجزيرة منذ ستة عقود فقد اختارت الجمعية العمومية في البرلمان الكوبي يوم الأربعاء نائب الرئيس الحالي ميغيل دياز كانيل ليكون المرشح الوحيد لخلافة راوول كاسترو وهو ترشيح من المرجّح أن يحظى بدعم رسمي جامع الخميس. وستشهد عملية التسلّم والتسليم على نهاية حقبة طويلة إلا أن ردة الفعل في شوارع هافانا تتسم بالكثير من عدم المبالاة ‏إذ لم تبرز في شوارع العاصمة أية لافتات تدل على حصول عملية انتقال السلطة، كما أن هوية القائد الجديد بالكاد يتم ‏‏تداولها في الأحاديث. ‏ ومن المتوقع أن يشكّل حكم دياز كانيل استمرارية لحكم آل كاسترو في ظل توقع السواد الأعظم من الكوبيين عدم ‏حصول تغييرات كبيرة بحسب العديد من المحللين السياسيين الكوبيين. ‏

The Guardian

كوريا الشمالية: مايك بومبيو التقى مع كيم جونغ أون خلال عطلة الفصح ‏بحسب ما أكّد ترامب

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" مايك بومبيو عقد لقاءً سرياً مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في كوريا الشمالية خلال عطلة عيد الفصح في جهد ينصبّ لأجل التمهيد للمحادثات المباشرة التي ستُجرى بين ترامب وكيم. وأعلن شخصان على علم مباشر بالزيارة لصحيفة "واشنطن بوست" أن بومبيو التقى كيم جونغ أون في حين أعلنت ‏وكالات إخبارية أخرى مثل "أسوشيايتد بريس" أن الزيارة لم يؤكّدها أي مسؤولين أميركيين.‏ وجاءت هذه المهمة بعد وقت قصير على اختيار بومبيو للحلول مكان وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون ليكون ‏‏اللقاء الأعلى مستوى بين البلدين منذ العام 2000 حين التقت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت بالزعيم كيم جونغ إيل ‏‏والد كيم جونغ أون.‏ وأضاف الرئيس ترامب بعد إعلانه عن الخبر قائلاً إن القمة التي يتم التخطيط لها مع كيم قد تنعقد في أوائل حزيران أو ‏‏‏قبل ذلك بقليل وأنه بدأ النقاش لاختيار خمسة مواقع محتملة للّقاء، كما أردف قائلاً إنه أعطى مباركته للّقاء الذي سيجمع ‏‏‏رئيس كوريا الجنوبية مع كيم جونغ أون في 27 نيسان للإعلان عن انتهاء النزاع بين الكوريتين بشكل رسمي.‏

روسيا اليوم

أوروبا تشكك بنوايا الولايات المتحدة تجاهها

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم إن الاتحاد الأوروبي لم يحصل إلى الآن على ضمانات أميركية تتعلّق بإعفائه من رسوم واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. وأضافت مالمستروم: "نحن ننتظر أن نصبح، بشكل دائم ودون أي شروط، مستثنين من هذه الرسوم. إلى الآن لم نحصل على أية ضمانات، لكن المفاوضات مستمرة بهذا الخصوص". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أقرّ في آذار الماضي فرض رسوم جمركية على واردات أميركا من الصلب بنسبة 25% ومن الألمنيوم بنسبة 10%، مشيراً إلى أن هذا القرار يرمي إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقد علّق البيت الأبيض سريان هذه الرسوم على بضائع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى حتى الأول من مايو المقبل، ومن المتوقع أن تجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص الرسوم الجديدة قبل هذا التاريخ، وبعد ذلك سيتخذ ترامب قرارات إضافية بخصوص سريان الرسوم على دول الاتحاد الأوروبي من عدمها.