الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية وقع قانون موازنة 2018 وسيطلب من مجلس النواب إعادة النظر بالمادة 49 منه

صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "وقع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مساء اليوم، قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي أقره مجلس النواب في 29 آذار 2018، وحمل القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، وأحاله على النشر وفقا للدستور".

وكالة الأنباء المركزية

لهذا.. لجأ أردوغان إلى "حيلة" الانتخابات الرئاسية المبكرة!

وسط مخاوف من مزيد من التراجع للاقتصاد التركي الذي انعكس سلباً على سعر الليرة ومعدل التضخم، فاجأ الرئيس رجب طيب أردوغان الأوساط السياسية بإعلانه عن إجراء انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية في 24 حزيران المقبل، أي قبل عام ونصف من موعدها المقرر. وأتت هذه الخطوة بعدما دأب المسؤولون الأتراك مراراً، ومن بينهم أردوغان، خلال الأسابيع الماضية، على نفي "الشائعات" عن تنظيم انتخابات مبكرة.

وكالة أخبار اليوم

جريصاتي بحث مع سفير أرمينيا تفعيل العلاقات الثنائية على الصعيد القضائي

استقبل وزير العدل سليم جريصاتي في مكتبه بالوزارة، سفير أرمينيا صموئيل مكردشيان، وتناول البحث تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان وأرمينيا على الصعيد القضائي. بعد اللقاء، صرح الوزير جريصاتي: "بحثنا في موضوع العلاقات القضائية، حيث هناك ثلاث اتفاقيات، هي: اتفاقية التعاون القضائي بين وزارتي العدل اللبنانية والأمنية وهي سالكة، اتفاقية استرداد المحكومين التي ستحال على مجلس الوزراء، واتفاقية التعاون القضائي التي نعمل عليها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وكالة الأناضول

إسرائيل تلغي مشاركة مقاتلات "إف 15" في تدريب بالولايات المتحدة

ألغت إسرائيل مشاركة مقاتلات من طراز "إف 15" تابعة لها في تدريب عسكري ضخم مقرر بالولايات المتحدة الشهر المقبل؛ بسبب التوتر على الحدود الشمالية مع سوريا. وسيجرى التدريب الجوي المسمى "ريد فلاغ" (الراية الحمراء) في ولاية ألاسكا بمشاركة سلاح الجو الأميركي وعدة دول أخرى. وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، كان من المفترض أن يشارك عدد كبير من مقاتلات "إف 15" الإسرائيلية في التمرين المذكور، لكن تقرر إلغاء مشاركتها بسبب بُعد المسافة بين ألاسكا وإسرائيل، الذي يمنع عودة هذه الطائرات في وقت قصير في حال وقوع طارئ.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

ماتفيينكو: الغرب لا يهتم بإجراء تحقيق موضوعي حول (الكيميائي) بدوما

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو اليوم أن الغرب غير مهتم بإجراء تحقيق موضوعي في الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية. ونقلت وكالة سبوتنيك عن ماتفيينكو قولها للصحفيين: إن "الغرب غير مهتم بإجراء خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقاً موضوعياً في حادث هجوم كيميائي مزعوم في دوما" مضيفة "ومع ذلك وعلى الرغم من الضغوطات نعول على أنه سيكون بإمكان خبراء المنظمة إجراء تحقيق موضوعي".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الاحتلال يعتقل 2700 فلسطيني منذ إعلان ترمب بشأن القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 2700 مواطن فلسطيني منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن القدس عاصمة لـ"إسرائيل". وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أخذت الضوء الأخضر بعد قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس نهاية العام السابق، لتصعّد من حملات الاعتقال الجماعية في صفوف الشعب، حيث وصلت حالات الاعتقال إلى 2700 حالة من بينها ما يقارب 600 حالة اعتقال في صفوف القاصرين، وأن عمليات البطش والتنكيل والتعذيب بحق المعتقلين قد تصاعدت وأصبحت أمراً روتينياً ومنهجاً وسياسة إسرائيلية مستمرة.

وكالة أنباء رويترز

إطلاق نار على فريق أمني دولي بموقع هجوم كيماوي مزعوم في سوريا

تعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار في سوريا خلال قيامه بمهمة استطلاعية في إطار الإعداد لزيارة مفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لموقع يعتقد أنه تعرض لهجوم بأسلحة كيماوية، وقال مسؤولون إنه لم يعد واضحاً متى سيتمكن المفتشون من دخول المنطقة.

وكالة فرنس برس

روحاني يؤكد أن إيران ليست لديها أي نية لمهاجمة جاراتها

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن إيران "ليست لديها أي نية" لمهاجمة جاراتها لكنها ستواصل إنتاج "كل الأسلحة" التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها. وقال روحاني متوجهاً إلى دول الشرق الأوسط، في خطاب في طهران بمناسبة يوم الجيش الإيراني "نريد أن نكون جاراً صالحاً وأن تكونوا جيراناً صالحين لنا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الأميركية: بعد شراء منظومات "إس-400" أنقرة قد تخضع لعقوبات

دعت وزارة الخارجية الأميركية تركيا للتفكير حول عواقب التعاون مع روسيا في سوريا، بحسب ما صرح بذلك مساعد وزير الخارجية الأميركي ويس ميتشل. وبحسب المسؤول الأميركي، فإنه "يجب على أنقرة تذكر عواقب التنازلات الاستراتيجية لموسكو لتحقيق أهداف تكتيكية في سوريا"، وأشار إلى أن الجانب التركي يتعاون مع روسيا وإيران بشكل وثيق بغض النظر عن العلاقات الوطيدة مع الولايات المتحدة".