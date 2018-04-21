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زادت الماكينات الانتخابية من دورانها لدى الأوساط الشعبية، فيما صدر المزيد من المواقف عن المرشحين.

وفي موازاة ذلك، برز موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام قائد الجيوش الأميركية في المنطقة الوسطى حين أكّد أن لبنان لن يعتدي على أحد لكنه سيردّ على أي اعتداء.

المنار

سبقتهم طائراتهم الورقية المحمّلة بالنيران لإحراق المحتل، وهم لاحقون بها حتماً إلى عمق فلسطين، ولن تطول السنين، هم الفلسطينيون في جمعة غضب جديدة على طريق العودة، حشد لها الغزيون عند الجدار مع الاحتلال، ولاقاهم أهل الضفة مسيرات ومواجهات.

nbn

في فلسطين المحتلة، كانت جمعة العودة الرابعة تعود على متن أسراب طائرات ورقية أغارت على رصاص وقذائف الاحتلال الإسرائيلي وحوّلت قنابله الغازية إلى سراب بفعل إرادة.

أما في مخيم اليرموك فإن ساعات قليلة من العمليات العسكرية للجيش السوري في الحجر الأسود جعلت التنظيم الأسود ومن معه يستسلم، فخرج الدواعش من المخيم باتجاه البادية السورية وإدلب.

mtv

استقالة سيلفانا اللقيس من هيئة الإشراف على الانتخابات مؤشر خطر، والأخطر يتعلق بالأسباب التي أوردتها اللقيس في معرض تبرير استقالتها. فالممثلة الوحيدة للمجتمع المدني في هيئة الإشراف على الانتخابات، ذكرت في مؤتمرها الصحفي أنها استقالت لأنها ترفض أن تكون شاهدة زور على عجز الهيئة عن أداء مهامها، مشيرة إلى مس مباشر باستقلالية الهيئات وصلاحياتها، وتحوّلها أداة لتعميق التمييز بين المرشحين، بدلاً من أن تكون أداة لإلغائه أو التخفيف منه.

NTV

الأزمة السورية موضوع جولة الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا على روسيا وتركيا، اللتين أعربتا عن الخشية من تقسيم سوريا. وفي سوريا الغوطة الغربية بعد الشرقية، تشهد قتالاً بين الجيش السوري ومسلحي داعش، وقد أفيد عن إصابات في مخيم اليرموك والجوار.

المستقبل

ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الرئيس ميشال عون يتريث في توجيه رسالة إلى مجلس النواب لتعديل المادة 49 من قانون الموازنة، وذلك لاقتناع الرئاسة الأولى باستحالة التئام المجلس في جلسة عامة في الفترة المتبقية من ولايته.

OTV

أسئلة، يمكن هذه المرة أن يكون لها جواب، جواب واضح صريح، وبكل محبة. الزمان: الأحد في السادس من أيار. المكان: الشوف وعاليه وكل لبنان. أما المدعوون: فأبناء الجبل... والدعوة عامة لفتح صفحة جديدة، وتدوين تاريخ جديد.

LBC

أعلنت رئيسة اتحاد المقعدين سيلفانا اللقيس استقالتها من هيئة الإشراف على الانتخابات، معلّلة السبب بأنها لا تريد أن تكون شاهدة زور على عجز هيئة الإشراف عن أداء مهماتها.

الميادين

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن ست دول على الأقل تخوض مفاوضات جادة بشأن نقل سفاراتها إلى القدس، وتعهّد بتوفير ظروف تفضيلية لسفارات أولى 10 دول ستقدم على هذه الخطوة.

الجزيرة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن الغارات التي نفذتها أميركا وفرنسا وبريطانيا على سوريا، رداً على هجوم كيماوي في دوما "لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعناها".

العربية

لفتت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​"، إلى أنّ "13 بلدية في ​لبنان​ على الأقل أجلت قسراً 3,664 لاجئاً سوريّاً على أقلّ تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما ما زال 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء".