النهار/ علي حماده

قال إن لبنان يشارك في بروكسيل-3 بوضع أقوى بعد "سيدر"، لكنه يبقى رغم كل شيء قيد الاختبار الدقيق من المجتمع الدولي الذي ينتظر أفعالاً وإجراءات ملموسة على صعيد إقرار إصلاحات وتنفيذها، وتغيير أسلوب الإدارة المهترئ المقرون بنسبة فساد كبيرة على مختلف المستويات.

النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أسقط ورقة التوظيف للمادة 49 من قانون الموازنة العامة للعام 2018، واعتبرت أن رئيس الجمهورية بملاقاته هواجس القلقين من المادة 49 قدّم أوراقاً قوية للمعترضين السياسيين عليها أيضاً.

الجمهورية/ نبيل هيثم

أشار إلى أن القوى السياسية هي نفسها ستعود إلى مجلس النواب الجديد إنما بأحجام متفاوتة، زيادة نائب هنا، ناقص نائب هناك، المهم لا تغييرات جوهرية تمنح أي طرف سياسي قدرة الغلبة والتحكّم وفرض كلمته، ما يعني أن ما كان في مجلس النواب الراحل هو الذي سيكون في المجلس الجديد.