The Guardian

كوريا الشمالية توقف التجارب النووية والصاروخية قبيل القمة المقررة مع ترامب

أعلنت كوريا الشمالية أنها ستنهي تجارب الأسلحة النووية والصواريخ البالستية وستقوم بإقفال موقع لإجراء التجارب في تحوّل دراماتيكي للأمور قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وعُلم أن القرار الكوري الشمالي أصبح نافذاً على الفور يوم السبت وفقاً للوكالة الإعلامية الرسمية في كوريا الشمالية. وقد أثنى الرئيس ترامب على هذا القرار بتغريدة في حين أعلنت كوريا الجنوبية عن ترحيبها بهذا التطوّر ذات المغازي والذي سيؤدي إلى نزع الأسلحة النووية في نهاية الأمر.

روسيا اليوم

منسق الأمم المتحدة لإسرائيل: إطلاق النار على الأطفال أمر مخز!

وجّه المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيقولاي ملادينوف، انتقادات لاذعة إلى الجيش الإسرائيلي بعد مقتل طفل فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي في قطاع غزة. وأضاف أن ذلك "لا يساعد، بل يزيد الغضب ويؤدى إلى مزيد من القتل... الأطفال يجب حمايتهم من العنف، لا تعريضهم له، ولا قتلهم... هذا الحادث المؤسف لا بد من التحقيق فيه". وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطفل محمد إبراهيم أيوب (15 عاماً) قُتل برصاص الجنود الإسرائيليين، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الجمعة الرابعة لـ"مسيرة العودة" في غزة.

روسيا اليوم

الناتو يدعو تركيا واليونان لحل خلافاتهما بدونه

أعلن حلف شمال الأطلسي عدم نيّته للتدخل في العلاقات بين اليونان وتركيا، داعياً الطرفين لحل الخلافات الموجودة بينهما عن طريق المحادثات الثنائية. وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ في حديثه لصحيفة "نيا" اليونانية أثناء زيارته الرسمية إلى لاهاي، اليوم الجمعة: "توجد خلافات معروفة بين البلدين. وأدعو تركيا واليونان لحل خلافاتهما بروح حسن الجوار وفي إطار المحادثات الثنائية". وأضاف أن تدخل الناتو في هذه العلاقات لن يكون مفيداً. وأشار إلى أن كلا البلدين يُعدّان حليفين ثمينين وعضوين في الحلف منذ عشرات السنين، وأسهما بقسطهما في العمليات والدفاع الجماعي للحلف. وكانت ردة فعل وسائل الإعلام اليونانية على تصريحات ستولتنبيرغ سلبية، حيث قارنته ببيلاطس البنطي (الحاكم الروماني لمقاطعة أيودا بين عامي 26 و36). من جهته عبّر الحزب الشيوعي اليوناني عن اعتقاده بأن تصريحات ستولتنبيرغ تشجّع الاستفزازات الجديدة من قبل تركيا. وجاء في بيان صدر عن الحزب: "يُعد التدخل الجديد للأمين العام لحلف الناتو ليس موقفاً لبيلاطس البنطي فحسب، بل ويشجع المطالب التركية ويعزز مشاكل الخلافات التي يجب تسويتها". وأضاف: "وإضافة إلى ذلك فإنه (ستولتنبيرغ) يعارض هنا القول إن حلف الناتو يعتبر ضامناً للأمن وحقوق الدول السيادية". وكانت العلاقات بين أثينا وأنقرة ازدادت توتراً بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، بسبب الخلاف حول عائدية بعض الجزر في بحر أيجه. ومنذ عدة أسابيع قامت سفينة تركية باحتجاز سفينة تابعة لقوات خفر السواحل اليونانية. كما تم في تركيا منذ أوائل مارس الماضي سجن عسكريين يونانيين احتُجزا بسبب عبورهما غير المتعمد للحدود التركية أثناء الدورية. هذا وتؤدي التصريحات السياسية للمسؤولين في البلدين إلى تصعيد حدة التوتر بينهما أيضاً.