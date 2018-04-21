الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري أمام مرشحات تيار المستقبل: الشراكة الوطنية تحتاج اقتحاماً نسائياً والبلد يحتاج ثورة قانونية

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "الشراكة الوطنية لبناء البلد تحتاج رجالاً، ولكنها أيضا تحتاج نساء. وهي تحتاج اقتحاماً نسائياً لمواقع الرجال في السلطة والإدارة والقطاع الخاص"، مؤكّداً أن "البلد يحتاج إلى ثورة قانونية تعطي المرأة الحقوق الممنوعة عنها". كلام الرئيس الحريري جاء في المهرجان الحاشد الذي نظّمه قطاع المرأة في "تيار المستقبل" في مركز "سي سايد أرينا".

وكالة أنباء الإمارات - وام

دول "الكومنولث" توافق على رئاسة الأمير تشارلز المقبلة للرابطة

وافقت رابطة دول "الكومنولث" على قرار خلافة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز للملكة إليزابيث الثانية في رئاسة الرابطة. وقال زعماء دول الرابطة في بيان ختامي عقب اجتماعهم في مدينة ويندزور غربي لندن أنهم يقدّرون دور الملكة اليزابيث الثانية في دعم دول الكومنولث وشعوبها. وأكّدوا أن الرئيس القادم للكومنولث ينبغي أن يكون ولي العهد الأمير تشارلز أمير ويلز.

وكالة الأناضول

أردوغان يحذر من مساعٍ لإعادة تنظيم المنطقة

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من وجود مساعٍ لتنفيذ مشروع يهدف لإعادة هيكلة المنطقة انطلاقاً من العراق وسوريا. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية نظمتها جامعة "بوغاز إيجي"، في إسطنبول، تطرق خلالها إلى الانتخابات المبكرة التي أقرها البرلمان، وآخر التطورات في المنطقة، وعملية "غصن الزيتون".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بوغدانوف: روسيا ملتزمة بالقرار2254 الذي يؤكد على وحدة وسيادة سورية

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التزام روسيا بالقرار الدولي 2254 الذي يؤكد على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية غير القابلة للتجزئة. وقال بوغدانوف في مقابلة مع قناة ار تي الروسية إن "البيانات الروسية الأمريكية المشتركة ومخرجات المؤتمرات والاجتماعات في كل من سوتشي الروسية وأستانا الكازاخية تؤكد دون مواربة على وحدة وسلامة وسيادة سورية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين للرئيس الكوبي: مستعدون لتقديم الدعم الاقتصادي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً الجمعة 20 نيسان بالرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز كانيل. وقال بوتين للرئيس الكوبي إن بلاده على استعداد لتقديم الدعم في التحديث الاجتماعي والاقتصادي لكوبا.