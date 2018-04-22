TL

في سوريا، مقاتلو المعارضة بدأوا الانسحاب من جيب يقع شمال شرقي دمشق اليوم السبت، وسيذهبون إلى شمال البلاد لتستعيد دمشق بهذا الانسحاب السيطرة على جيب القلمون الشرقي الذي يبعد عنها مسافة 40 كيلومتراً. فيما منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أعلنت أن مفتشي الوكالة أخذوا عينات من موقع الهجوم الكيماوي المفترض في دوما.

المنار

في الجوار، قبل أن يشيع الفلسطينيون شهداء الأمس، أخبرتهم السلطات الماليزية أنها توصلت تحقيقاتها الأولية إلى أن الشهيد الفلسطيني فادي البطش قتل على أيدي مخابرات خارجية معادية للقضية الفلسطينية في كوالالامبور، لغز لم يكن صعباً على المقاومة حله، فاتهمت الموساد الإسرائيلي باغتيال مهندس الطاقة البديلة.

nbn

السادس من أيار يزحف سريعاً. خمسة عشر يوماً فقط تفصل اللبنانيين عن موعد انتخابهم مجلس نوابهم الجديد. خمسة عشر يوماً تبلغ خلالها الحماوة الانتخابية والسياسية والإعلامية درجات مرتفعة تستخدم فيها كل الأسلحة المشروعة.

mtv

أسبوعان كاملان يفصلان لبنان عن الاستحقاق الانتخابي، لذا فإن حركة القيادات والمرشحين تتكثف في كل المناطق. الرئيس سعد الحريري زار اليوم البقاع، ويستكمل زيارته غداً. أما الوزير باسيل فجال في قرى عكار، على أن يجول غداً في المتن الشمالي.

NTV

إنّ الأيام الفاصلة عن فتح صناديق الاقتراع، قد تفتح صناديق مرحلة تشارك فيها الجميع وأصبحت اليوم مادة للاتهام.

المستقبل

لا تزال المهرجانات الانتخابية تعم البلاد، لينطلق الكلام السياسي في أكثر من منطقة. والبارز اليوم جولة رئيس مجلس الوزرء سعد الحريري التي بدأها بزيارة مقر أزهر البقاع، لينتقل بعدها إلى الصويري فمكسة، ثمّ توقف عند مفرق بلدة البيرة - عزة. كما زار كامد اللوز وجب جنين، وسط احتفالات ولقاءات حاشدة، ليفتتح الحريري قاعة قب الياس في مجمع الفاروق الإسلامي.

OTV

في اليمن، اغتيل أحد مهندسي المهمة الإنسانية اللبناني حنا لحود المنضوي ضمن فرق الصليب الأحمر الدولي، والذي قضى برصاصات الجماعات المسلحة التابعة للعدوان السعودي - الأميركي في مدينة تعز، فنعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بذل نفسه وحياته في سبيل إنقاذ حياة الآخرين.

LBC

بين وعود براقة، وتشخيص مخيف للواقع، إنّه "الانفصام الانتخابي" الذي من المتوقع أن يستمر صعوداً، وصولاً إلى السادس من أيار.

الميادين

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، في بيان، أنّ "الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ونظيره المصري ​عبد الفتاح السيسي​، تناول في اتصال هاتفي، الوضع في منطقة ​الشرق الأوسط​، وخاصة ​الأزمة السورية".

الجزيرة

أعلن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ عن "أهمية أن تسهم ​روسيا​ بشكل بناء في تسوية النزاعين السوري والأوكراني".

العربية

أكّدت ​وزارة الخارجية الروسية​، أنّ موسكو​ ترحّب ببيان رئيس حزب العمال الكوري الشمالي، الّذي يتعلّق بإنهاء التجارب النووية والصاروخية لجمهورية ​كوريا الشمالية​ ابتداءً من 21 نيسان.