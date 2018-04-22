الديار/ ميشال نصر

ليس غريباً أن يكون الشغل الشاغل للبنانيين هذه الأيام، الاستحقاق التشريعي الذي لا تزال تشهد تحالفاته المفاجأت، ليس أقله على صعيد الخلافات المتسجدة بين حلفاء الصف الواحد، على خلفية الصوت التفضيلي. وإلى حين اكتمال الرحلة الانتخابية في السادس من أيار، تتابع الساحة الداخلية جولات وزيارات ومواقف زوار لبنان الخارجيين وفي مقدمتهم قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل، بعد مؤتمري "روما 2" و"سيدر1"، عشية مؤتمر بروكسل لدعم الدول المضيفة للنازحين السوريين المقرر في 25 الجاري.