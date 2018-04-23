الشرق الأوسط 16/4/2018

جهاز استشعار يراقب سلوكيات مدمني الكحوليات

لقياس نسبة الكحوليات في دم المستخدم على المدى الطويل، ابتكر جهاز استشعار صغير الحجم للقياسات الحيوية يتم حقنه في جسم الإنسان تحت سطح الجلد.

وتقول الباحثة دور هول أستاذة هندسة الإلكترونيات في جامعة سان دييغو الأميركية في كاليفورنيا، وذكرت هول أن تحاليل الدم هي أكثر الوسائل دقة لقياس نسبة الكحول، ولكنها تحتاج إلى فني متخصص للقيام بها. ورغم أن أجهزة الاستشعار التي يتم تثبيتها على الجسم مثل الوشم هي بديل جيد وواعد، إلا أنها تتلف بسرعة، ويمكن إزالتها بسهولة، كما أنها تستخدم لمرة واحدة فقط. وقام الباحثون بتصميم الرقاقة بحيث تستهلك كمية ضئيلة من الطاقة لا تزيد على 970 نانوواط، وهو جزء من المليون من كمية الطاقة التي يستهلكها الجوال عند إجراء مكالمة

واحدة.

البلد 16/4/2018

متى "ينتج" المخ خلايا الذاكرة؟

أكد العلماء أن البشر في العقد الثامن من العمر، يواصلون تطوير خلايا جديدة في منطقة من المخ، مسؤولة عن صنع ذكريات جديدة واستكشاف بيئات جديدة. وقالت مورا بولدريني من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك لرويترز "تبقى هذه الخلايا الجديدة لصنع ذكريات جديدة. كذلك التعلم والتكيف معاً لبيئة كما أنها مهمة للاستجابة الوجدانية". ودرس فريق بولديني، المخ لدى 28رجلاً، وإمراة، وطفلاً، تتراوح أعمارهم بين14 و 79 عاماً، وركز الباحثون على جزء من منطقة الحصين (قرن آمون) يعتقد أنه يلعب دوراً في الذاكرة والتعلم وغيرهما من الوظائف المهمة. وتبين أن مخ الأكبر سناً، بين المشاركين ظلّ ينتج خلايا دماغية جديدة. لكن تراجعاً طرأ، على قدرة الخلايا العصبية الناضجة، على تغيير وظيفتها، وهي خاصية تعرف باسم المرونة العصبية مع التقدم في العمر. والمرونة العصبية، هي ما يسمح للأعصاب في المخ بتعويض الجسم، في حالات الإصابة والمرض والاستجابة للمتغيرات.

الشرق 17/4/2018

تاريخ البطاطا الحلوة يكشف العلاقات القديمة بين البشر

كشف باحثون عن معلومات جديدة حول العلاقات الإنسانية القديمة من خلال دراسة تاريخ نشأة البطاطا الحلوة وانتشارها.

وعلم الباحثون أن البطاطا الحلوة كانت موجودة قبل البشر، واكتشفوا أن النبات وصل إلى منطقة بولينيزيا من أميركا دون تدخل إنساني.

وقال أستاذ جامعة أكسفورد، روبرت سكوتلاند، "بصرف النظر عن تحديد السلف، اكتشفنا أن البطاطا الحلوة نشأت قبل البشر، أي قبل 800 ألف عام على الأقل".

وأدت التحليلات التطورية لتسلسلات الحمض النووي إلى ظهور أشجار متضاربة، ولكن الباحثين قالوا أن الدليل المتضارب يرجع إلى الدور المزدوج الذي يلعبه نبات الأثمان، الذي يضم أكثر من 500 نوع معظمها من النباتات العشبية أهمها البطاطا الحلوة.

مواد كيميائية في أقراص الحديد قد تسبب السرطان

حذر باحثون من أن أقراص الحديد التي يتناولها ملايين الناس يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة، البروفيسورة ناتالي شيرز، أن المادتين قد تسببان السرطان، فهما تزيدان من تكوين بروتين “amphiregulin” وهو علامة معروفة غالباً ما ترتبط بالإصابة بالسرطان وسوء التشخيص.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مثل هذه المخاوف، حيث أشارت دراسة نشرت قبل عامين إلى أن الحمض النووي للخلايا في الأوعية الدموية يمكن تدميره في غضون 10 دقائق من ابتلاع أقراص الحديد.

النهار 19/4/2018

الألماس المتساقط من كويكب تفتت عام 2008 فوق السودان مرده كوكب مندثر بحجم المريخ

كشف علماء أن كويكباً تفتت جزئياً في الغلاف الجوي للأرض عام 2008 فتناثرت قطع منه تحتوي على الألماس في السودان، مصدره نواة كوكب اندثر من مجموعتنا الشمسية. وهذا "الكوكب البدائي" الذي كان بحجم المريخ أو عطارد قد تشكّل خلال أول 10 ملايين سنة من عمر نظامنا الشمسي قبل تشققه إثر تصادم مع أجرام فلكية أخرى، وفق ما أفاد الباحثون الأوروبيون.

أما الكويكب الملقّب "2008 تي سي 3" أو "ألماهاتا سيتا"، فهو كان بحجم سيارة. وقد رصده علماء الفلك قبل ساعات من اصطدامه بالأرض في تشرين الأول 2008، ما سمح بتتبع سقوطه.

ودرس العلماء تركيبة الألماس في الشظايا الصخرية المنتشرة في صحراء النوبة شمال السودان. وهم خلصوا إلى أن هذه الأحجار الكريمة تشكلت في ظروف ضغط عال، مقدّرين أن يكون حجم الكوكب البدائي يراوح بين حجم المريخ (شعاع مقداره 3390 كيلومتراً) وعطارد (2240 كيلومتراً).

الشرق 19/4/2018

للوقاية من الخرف في الكبر.. عليك بالتعليم العالي

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن ارتفاع مستويات التعليم خلال مرحلة الطفولة، يقلل من معدلات الإصابة بمرض الخرف عند الكبر.

الدراسة أجراها باحثون من جامعة إنديانا حيث راقب الباحثون معدلات الإصابة بالخرف في ولاية إنديانا الأميركية خلال الفترة من 1992 إلى 2015. ووجد الباحثون أن عدد حالات الخرف الجديدة لدى من شملتهم الدراسة انخفض على مدى العقدين الماضيين. وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة: "التحصيل العلمي العالي يؤدي إلى تغيير هذه التأثيرات السلبية في مرحلة الطفولة من خلال إحداث تغيرات في أنماط الحياة مثل خيارات الغذاء الصحي وممارسة الرياضة، وزيادة الثقة في النظام الطبي".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، بلغ عدد المصابين بالخرف حول العالم، في 2015، نحو 47،5 مليون، وقد يرتفع بسرعة مع زيادة متوسط العمر وعدد كبار السن.

الشرق الأوسط 20/4/2018

روبوتات جمعت هيكل كرسي في 20 دقيقة

أكملت روبوتات في سنغافورة مهمة يتوجس منها الكثير من البشر ألا وهي تجميع قطع أثاث شركة أيكيا. ويقول باحثون في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة إن الضياع بين صفحات الإرشادات والحيرة بين المسامير المختلفة المستخدمة في تجميع قطع الأثاث منخفض التكلفة الذي تبيعه الشركة السويدية أمور قد تصبح في خبر كان.

وأمضى العلماء ثلاثة أعوام وهم يبرمجون الروبوتات المؤلفة من أذرع ومقابض وأجهزة استشعار وكاميرات ثلاثية الأبعاد والتي جمعت هيكل كرسي لأيكيا في نحو 20 دقيقة. ويقولون إن الروبوتات ستتمكن من تجميع قطعة أثاث بالكامل باستخدام كتيب إرشادات أو بتنفيذ تعليمات شفهية أو من خلال النظر إلى صورة للمنتج النهائي.

النهار 20/4/2018

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (الناسا) تلسكوباً جديداً بلغت كلفته 337 مليون دولار صُمّم للبحث عن كواكب تشبه الأرض بحجمها قد تكون قابلة للحياة.

ومن المرتقب أن يمضي التلسكوب شهرين وهو من يشقّ طريقه إلى مداره النهائي، على أن يرسل أولى البيانات التي يرسلها بحثاً عن مؤشرات للحياة وعوامل ملائمة لوجود مياه سائلة، ومن هذه العوامل أن يكون الكوكب على مسافة معتدلة من شمسه، بحيث لا يكون سطحه ملتهباً ولا متجمداً.