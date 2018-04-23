The Guardian

ماكرون يبدأ بمحاولة إثارة إعجاب ترامب من خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"

مع ترويجه لعلاقة شخصية قوية جداً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بحملة طموحة يهدف من خلالها إلى إثارة إعجاب ترامب بهدف تعزيز الالتزامات الأميركية تجاه ملفي إيران وسوريا، فيما انتقص من أهمية اندلاع حرب تجارية عابرة للأطلسي.

وشبّه ماكرون نفسه بترامب خلال مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" الأميركية مع استعداده للقيام بزيارة إلى واشنطن.

وقال ماكرون خلال المقابلة "قد أكون وترامب صقرَي النظام الديمقراطي عند جانبي المحيط خاصة وأن انتخاب ‏ترامب لم يكن مرجّحاً في الولايات المتحدة تماماً كما كان انتخابي غير مرجّح في بلادي ونحن لسنا جزءاً من النظام ‏السياسي الكلاسيكي".‏

وأضاف ماكرون في اللقاء "سيكون علينا بناء سوريا جديدة بعد الحرب ولهذا أعتقد أن الولايات المتحدة ينتظرها دور ‏‏كبير في هذا المجال".‏

وتحدث ماكرون في الوقت نفسه عن خطة طموحة لإبقاء الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاقية النووية مع إيران رغم ‏‏‏توقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي انسحاب ترامب من الاتفاقية في أيار.‏

The Guardian

الاشتراكيون الديمقراطيون ينتخبون أول زعيمة لهم

انتخب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أول زعيمة له وهي أندريا ناليس وزيرة العمل السابقة التي توصف بالمقاتلة والصريحة وهي سابقة في تاريخ الحزب الذي تأسس منذ 155 سنة. وتنضم ناليس بذلك إلى أنغيلا ميركل في قمة الهرم السياسي الألماني في سن الـ47 عاماً لتصبح في الوقت نفسه من أبرز المرشحات لخلافة ميركل كمستشارة ألمانية.

وفازت ناليس بانتخابات حزبها بعد نيلها 66% من أصوات المحازبين متغلّبة على امرأة أخرى وهي سيمون لانغي ‏الشرطية السابقة وعمدة مدينة فلانسبرغ حالياً.‏

وتواجه ناليس تحدياً مزدوجاً يتمثل بالحكم بشكل مسؤول إلى جانب المستشارة ميركل بالإضافة إلى إقناع ‏محازبيها المؤلّفين من ناخبي الطبقة العاملة المتوسطة أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما زال الحزب الذي يناصر ‏قضاياهم بالرغم من تراجع نسب التأييد للحزب وانخفاض أعداد محازبيه.‏

روسيا اليوم

أثينا ترفض شروط أردوغان للإفراج عن جنديين يونانيين

رفض الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس شرطاً طرحه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، للإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين في تركيا، مقترحاً مبادلتهما بـ"الانقلابيين" الأتراك الثمانية.

وقال بافلوبولوس، اليوم الأحد: "مبادلة جنديين يونانيين بالجنود الأتراك الثمانية المقيمين في اليونان خارج نطاق النقاش".

ولا تزال أنقرة تصرّ على عودة ثمانية عسكريين أتراك فرّوا إلى اليونان إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو 2016، لكن اليونان لم تستجب لهذا الطلب ورفضت ربط هذه القضية بمسألة جنديين يونانيين اعتقلتهما تركيا مطلع شهر آذار الماضي.

وقال أردوغان في تصريحات لمحطة NTV التلفزيونية الخاصة، يوم السبت: "أرادوا أن نسلّم الجنديين اليونانيين، لكننا أخبرناهم أنهم إذا أرادوا شيئا كهذا، فيجب أولاً أن يسلّمونا الجنود الذين قاموا بانقلاب في بلادنا".

وأضاف: "إذا أعطونا (الانقلابيين المزعومين)، فسوف نأخذ "وضع الجنديَين اليونانيين" في الاعتبار".

وجاء اعتقال الجنديين اليونانيين اللذين قالت أثينا إنهما وجدا نفسيهما داخل الأراضي التركية بالخطأ بسبب الطقس السيئ، ما زاد درجة التوتر في العلاقات المعقدة بين البلدين أصلاً.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الجنديين المعتقلين يواجهان تهمة "محاولة القيام بالتجسس العسكري" و"دخول منطقة عسكرية محظورة".

ومطلع الشهر الجاري، حض رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تركيا على القيام "ببادرة حسن نية" من خلال إطلاق سراح الجنديَين اليونانيين ووقف الهجمات الكلامية. وأوضح تسيبراس أن السلطات التركية تحتجز "من دون وجه حق" جنديين يونانيين عبرا الحدود التركية في الثاني من آذار لأنهما ضلّا الطريق بسبب الضباب.

ودعا تسيبراس القضاء التركي إلى "تسريع" إجراءات القضية، مضيفاً، في تصريحات صحفية، أن استخدام حياة الإنسان وحريته في "ألعاب السلطة وعمليات الابتزاز" أمر غير مقبول.

روسيا اليوم

"أوبك" ترد على اتهامات ترامب وتوضح له سبب ارتفاع أسعار النفط

قال أمين عام منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو إن المنظمة لا تسعى إلى التحكم بأسعار النفط، وإنما تعمل على استعادة الاستقرار في الأسواق بشكل مستدام.

ورد باركيندو على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنظمة واتهامه لها برفع أسعار النفط "على نحو مصطنع"، قائلاً: "إن الاتفاق المبرم بين المنظمة ومنتجين خارجها بشأن خفض الإنتاج حال دون انهيار حتمي لأسعار النفط العالمية، التي باتت الآن على طريق استعادة الاستقرار بشكل مستدام وهو ما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي".

وأشار باركيندو أن "أوبك" تعتبر نفسها صديقاً للولايات المتحدة وتهتم بنموّها وازدهارها. مضيفاً: "ليس لدينا أي سعر مستهدف في أوبك أو بالاتفاق مع منتجين غير أعضاء في المنظمة، فالسعر ليس هدفنا. إننا نسعى لاستعادة الاستقرار على أساس دائم".

وكان ترامب قد اتهم، يوم أمس الجمعة، منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" برفع أسعار النفط "على نحو مصطنع" بعد أكثر من عام على اتفاق بينها وبين المنتجين المستقلين يستهدف تقليص معدلات الإنتاج. وغرّد ترامب عبر تويتر: "يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد، في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحمّلة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جداً على نحو مصطنع، وهذا ليس جيداً ولن يكون مقبولاً".

وسجلت أسعار النفط الأسبوع الماضي ارتفاعات حادة لم تشهدها منذ 2014، وسجّل خام القياس العالمي مزيج "برنت" أول أمس الخميس مستوى 73.85 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة مع الإغلاق السابق، مسجّلاً أعلى سعر له منذ 26 تشرين الثاني 2014. فيما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي في العقود الآجلة بنسبة 0.41%، إلى 68.75 دولاراً للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ الأول من كانون الأول 2014.