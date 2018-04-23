الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري واصل جولته البقاعية

استكمل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اليوم الثاني من جولته البقاعية بزيارة بلدة القرعون، حيث أقيم له احتفال شعبي حاشد في ساحة البلدة، في حضور المرشحين على لائحتي المستقبل في البقاعين الغربي والأوسط، وحشد من فاعليات البلدة والأهالي الذين رفعوا صور الرئيس الحريري وأعلام تيار المستقبل، مرددين الشعارات المؤيدة له ولسياساته.

وكالة الأناضول

أردوغان ويلدريم يهنئان الشعب التركي بعيد "الطفولة والسيادة الوطنية"

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة بن علي يلدريم، الأحد، الشعب التركي بمناسبة عيد "الطفولة والسيادة الوطنية"، الذي يحل الإثنين. وقال أردوغان في رسالة تهنئة بالعيد: "سيواصل البرلمان التركي في المرحلة المقبلة جهوده من أجل ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا وتعزيز قوة بلادنا في إطار التعاون والتضامن الوثيق". في حين قال يلدريم في رسالته: "الابتسامات التي ترتسم على وجوه أطفالنا والبريق الذي يشع من عيونهم والآمال في قلوبهم تمنحنا القوة دائماً، لتحقيق أحلام أطفالنا المبنية على حياة تسودها الاستقرار والسلام الأخوة من أعظم رغباتنا".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يستقبل وفداً من مركز دراسات أميركي متخصص بعملية السلام

استقبل الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية الأحد، وفداً من مركز دراسات أميركي متخصص بعملية السلام في الشرق الأوسط. وأكد الملك، خلال اللقاء، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإعادة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، للتوصل إلى سلام عادل ودائم وفق حل الدولتين، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأعاد جلالته التأكيد على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد على أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وذلك من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. وتناول اللقاء الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأهمية دعمها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين.

وكالة فرنس برس

وزراء خارجية دول مجموعة السبع يناقشون سبل مواجهة روسيا وملفي كوريا وإيران

عقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعاً الأحد في تورونتو بكندا من المقرر أن يتواصل حتى الاثنين، لتأكيد موقفهم الموحد بمواجهة روسيا، وللتحقق من مواقف الولايات المتحدة قبل استحقاقات أساسية تتعلق بإيران وكوريا الشمالية. وقبل قمة البلدان الصناعية السبعة (الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا واليابان وكندا) في 8 و9 حزيران في كيبيك، سيلي هذا اللقاء اجتماع لوزراء الداخلية والأمن الاثنين والثلاثاء، حول الموضوع نفسه: "بناء عالم يتسم بمزيد من السلام والأمان".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس شي يبعث بخطاب تهنئة إلى قمة الصين الرقمية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الأحد إلى تطوير قوى دفع جديدة من خلال المعلوماتية، لدعم التنمية الجديدة ومن ثم تحقيق إنجازات جديدة. أدلى شي، بهذه التصريحات في خطاب تهنئة بعث به إلى الدورة الأولى من قمة الصين الرقمية، التي انطلقت أعمالها الأحد في فوتشو، حاضرة مقاطعة فوجيان شرقي الصين.