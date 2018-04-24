الوطن - السعودية

خادم الحرمين وولي العهد لوزير الداخلية: نتائج إيجابية لمؤشرات أداء الأجهزة الأمنية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقيتي شكر لوزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

أخبار الخليج - البحرين

رئيس الوزراء يرأس جلسة مجلس الوزراء بحضور ولي العهد..

رأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية.

الأهرام - مصر

السيسي يصدق على قانون التحفظ والتصرف فى أموال الإرهابيين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام.

طريق الأخبار - مصر

بريطانيا تحذر من تعاون مستقبلي بين "بوكو حرام" و"داعش"

قال مسؤول بريطاني إنه من المحتمل أن يزيد متطرفو بوكو حرام من تعاونهم مع داعش، إذا عزز التنظيم تواجده في ليبيا، وقد بايعت بوكو حرام التي تشن تمرداً منذ 7 سنوات في شمال نيجيريا داعش العام الماضي. ولا يُعرف شيء يذكر عن حجم هذا التعاون.

الوطن - عمان

السعودية: القوات تسقط (طائرة درون ترفيهية) فوق الرياض

أسقطت القوات السعودية طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة تعمل بالتحكم عن بعد خلال تحليقها فوق أحد أحياء الرياض الذي يضم قصوراً ملكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أنها لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)”.

القدس - فلسطين

إسرائيل تقصف مدفعاً سورياً إثر سقوط قذيفة في الجولان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف قطعة مدفعية سورية وذلك رداً على سقوط قذيفة هاون في هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ أكثر من 50 عاماً.

الوطن السورية - سوريا

إصرار على إنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة … تقدم للجيش على محاور جنوب العاصمة.. واشتباكات هي الأعنف

وسط تأكيدات بأن العملية العسكرية للجيش العربي السوري ضد الإرهابيين في جنوب العاصمة ستستمر حتى إنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة، حيث واصل سلاحا الجو والمدفعية أمس دك مواقع الإرهابيين وارتفعت حدة الاشتباكات، وسط مزيد من التقدم للجيش على عدد من المحاور.

الدستور الأردنية - الأردن

العراق: مقتل مساعد زعيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية

أعلنت مصادر أمنية أن الطيران الحربي العراقي قتل الرجل الثاني في تنظيم داعش الارهابي. وقال ضابط رفيع في قيادة القوة الجوية العراقية، إن الضربة الجوية العراقية التي نفذت ضد أوكار داعش في الأراضي السورية الخميس الماضي تمكنت من قتل الرجل الثاني في التنظيم المدعو (ابو لقمان السوري).