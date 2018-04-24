النهار/ روزانا بو منصف

تناولت مخاطر خروج الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران. وأشارت إلى تخوف مراقبين عن تعقيدات قد تطاول الوضع اللبناني على خلفية انسحاب أميركي محتمل من الاتفاق النووي نتيجة الرد الإيراني.

الأخبار/ داود رمال

نقل عن قيادي بارز في تيار المستقبل قوله إن تيار المستقبل يملك تصوراً لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية وهو تصور لا يشبه أبداً خريطة التحالفات. البارز فيه استمرار شهر العسل مع العهد والتيار الوطني الحر، تزكية بين بري رئيساً لمجلس النواب واستمرار مفاعيل التسوية وبالتالي عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة تبدو مضمونة منذ الآن. وأشار إلى أن لا حماسة في تيار المستقبل لموضوع المداورة في الحقائب، هذا الأمر مرغوب ولكنه غير محسوم، ولفت إلى أن ثمة ارتياح مستقبلي لتأكيدات رئيس الجمهورية حول وضع الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار.

الجمهورية/ ناصر شرارة

قال لم تعد هناك أي شكوك حول أن إيران اتخذت قرار الرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً لها في مطار "تي فور". لافتاً إلى أن الرد الإيراني على إسرائيل قريب ومحدود يتناسب وحرب الرسائل التي لا تؤدي إلى انزلاق نحو حرب إقليمية.

الجمهورية/ جورج شاهين

أشار إلى خشية لبنان من غرق مؤتمر "بروكسل 2" في النزاع الروسي الأميركي حول سوريا، محذراً من أن المواجهة مع المجتمع الدولي ليس أوانها، لا بل هي خطيرة ومكلفة. لكن في الوقت نفسه إن التغاضي عنها قد يفسر سلوكاً مريباً واعترافاً بذنب لم يقترفه لبنان الرسمي ولا أي لبناني على الإطلاق.