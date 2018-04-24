The Guardian

كوريا الشمالية: كيم يطرح الشكوك حول المحادثات مع تعهده بالإبقاء على الأسلحة النووية

يبدو أن توقعات المحادثات بين ترامب وكيم جونغ أون تبوء بالفشل وذلك بعد تعهد قائد كوريا الشمالية أن بلده سيحتفظ بالترسانة النووية لأجيال. وكان ترامب احتفل بإعلان كوريا الشمالية أنها ستوقف اختبارات الصواريخ البالستية النووية وتغلق موقع اختبار نووي، واعتبره نصراً ديبلوماسياً. يُذكَر أن ترامب قد صرّح أن القمة مع كيم، في حال إجرائها، ستجري في شهر حزيران، ومن المتوقع أن يلتقي كيم رئيس ‏كوريا الجنوبية من أجل مناقشة نهاية رسمية للحرب الكورية. ‏

روسيا اليوم

الخارجية الروسية: التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان في العالم مسيّس

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العالم يتضمن الكثير من "التقييمات المسيّسة" ويتماشى مع ازدواجية معايير واشنطن. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العالم، الصادر في 20 نيسان، على غرار التقارير المماثلة السابقة مليء بتقييمات مسيّسة وعبارات ذات طابع إيديولوجي فظ".

وأعربت الخارجية عن أسفها لأن واشنطن "لم تتمكن بعد من التخلص من قوالب التفكير المعادية لروسيا"، مشيرة إلى أن الفصل الخاص بروسيا تم إعداده انطلاقاً من موقف سلبي أصلاً تجاه روسيا، ومن دون أخذ توضيحاتها بشأن قضايا حقوق الإنسان بعين الاعتبار.

روسيا اليوم

السفارة الروسية في تل أبيب: لا علم لنا بطلب إسرائيل عدم توريد "إس-300" لدمشق

نفت السفارة الروسية في تل أبيب، الاثنين، وجود أي معلومات لديها حول تقدم إسرائيل بطلب إلى روسيا بعدم توريد منظومات "إس-300" المضادة للجو لسوريا. وقال المكتب الإعلامي للسفارة "لا علم لنا بذلك"، رداً على طلب وكالة "إنترفاكس" التعليق على تقارير إعلامية غربية عن توجه السلطات الإسرائيلية إلى موسكو بهذا الطلب.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، أعلن، في 14 نيسان، أن روسيا، في ضوء ضربة التحالف العربي الثلاثي على سوريا، قد تنظر في توريد منظومات "إس-300" لدمشق، وذلك ضمن جهود موسكو لتطوير قدرات الدفاع الجوي السوري.

وفي موجز صحفي آنذاك، أعاد رودسكوي إلى الأذهان أن روسيا، قبل عدة أعوام استجابت لطلب بعض شركائها الغربيين وألغت عقداً مع سوريا حول توريد المنظومات الدفاعية المذكورة لها، لكن في ضوء الأحداث الأخيرة ترى موسكو أنه ممكن النظر في هذا الموضوع مجدداً.

وأوردت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية عدة، نهاية الأسبوع الماضي، أن صواريخ "إس-300" قد تم نقلها إلى سوريا. لكن وزير الخارجية الروسي صرح، الاثنين: "لا أستطيع القول إن القرار (تسليم إس-300) قد اتخذ ... وننتظر القرارات التي ستتخذها القيادة الروسية مع ممثلين سوريين، ومن المؤكد أنه لا توجد أسرار وكل شيء بهذا الخصوص سيتم إعلانه".