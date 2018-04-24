الوكالة الوطنية للإعلام

وليد موسى يدعو إلى إحياء وزارة الإسكان وتخصيص حقيبة لها في الحكومة المقبلة

دعا نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى إلى "إحياء وزارة الإسكان وتخصيص حقيبة مستقلة لها" في الحكومة التي ستعقب الانتخابات النيابية، بهدف وضع خطة إسكانية وطنية. وكان موسى يتحدث خلال حفل تكريم أقامه له أعضاء النقابة، احتفاء بانتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للعقاريين العرب، الفرع الإقليمي الاتحاد العقاري الدولي (FIABCI)، بحضور النقيب الفخري مسعد فارس والأعضاء الحاليين والسابقين في الهيئة الإدارية للنقابة.

وكالة أخبار اليوم

اليونان استبعدت مبادلة جنود مع تركيا

استبعد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أية مبادلة مع تركيا في محاولة لتأمين الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين، وقال إن أنقرة تتحرك فيما يبدو مبتعدة عن أوروبا. واعتُقل الجنديان في آذار بعد عبورهم منطقة غابات كثيفة من الحدود في ظل أحوال جوية سيئة ويواجهان اتهامات بالدخول بشكل غير قانوني إلى تركيا. وتشعر أنقرة بالغضب بسبب رفض أثينا تسليمها ثمانية من أفراد القوات الخاصة الأتراك الذين يسعون للحصول على اللجوء في اليونان بعد فرارهم بطائرة هليكوبتر عندما أُحبط انقلاب ضد الرئيس طيب أردوغان في تموز 2016 بحسب وكالة "رويترز".

وكالة الأناضول

عميل شارك في اغتيال يحيى عياش: إسرائيل غدرت بي

قال عميل فلسطيني شارك في اغتيال "يحيى عياش"، أحد أكبر قياديي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن إسرائيل، غدرت به، وسحبت منه "جميع الامتيازات"، بعد انتهاء عملية الاغتيال في 1996. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية بثتها القناة الإسرائيلية الثانية، في وقت متأخر من مساء الأحد، مع العميل كمال حمّاد، دون أن تذكر اسمه الحقيقي صراحة. ومن المعروف، أن العميل "حمّاد" هو المتورط في اغتيال القائد في كتائب القسام، "عيّاش"، وسبق أن أصدرت محكمة فلسطينية حكماً عليه بالإعدام "غيابيا".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

لافروف لـ ماكرون: دعوتك لإبقاء القوات الأميركية في سورية موقف استعماري

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإبقاء القوات الأميركية في سورية بأنها "موقف استعماري". ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في تصريح على هامش زيارته الرسمية إلى الصين: "يساورنا قلق بشأن خطط الزملاء الغربيين حيال مستقبل سورية وقد سمعت منذ فترة قريبة أن الرئيس الفرنسي دعا الولايات المتحدة لعدم سحب قواتها من سورية حتى بعد القضاء على آخر إرهابي أو طرده من أراضي هذا البلد وهذا بالفعل نوع من المواقف الاستعمارية".

وكالة أنباء رويترز

أميركا تحث روسيا على أن تكون "شريكاً بناء" في إنهاء الصراع السوري

دعت الولايات المتحدة موسكو الاثنين إلى الكف عن وضع عراقيل أمام السلام في سوريا وأن تكون "شريكاً بناء" في إنهاء الصراع هناك. وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان خلال مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع استمر يومين لوزراء خارجية مجموعة السبع في تورونتو "يجب أن تكون روسيا شريكاً بناء في سوريا وإلا فسوف تتم محاسبتها".

وكالة فرنس برس

استقالة رئيس وزراء ارمينيا بعد 11 يوماً من الاحتجاجات

قدم رئيس وزراء أرمينيا سيرج سركيسيان الاثنين استقالته تزامناً مع الإفراج عن زعيم الحركة الاحتجاجية نيكول باشينيان وذلك بعد أحد عشر يوماً من التظاهرات الحاشدة التي شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص.