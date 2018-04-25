الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين قوله إن موسكو تأمل في أن تساهم الانتخابات في تعزيز الاستقرار اللبناني الذي كان ولا يزال موضع إجماع من المجتمع الدولي.

الأخبار/ داود رمال

كشف عن وجود اتجاه عند عدد من وزراء فريق 8 آذار في مستهل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في قصر بعبدا إلى إثارة موضوع مشاركة قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال مايكل بيري في احتفالية قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أقيمت في جبل الزيتون في القدس المحتلة في يوم الذكرى الـ22 لمجزرة قانا. ونقل عن مصدر وزاري قوله إن الجنرال بيري انتهك بشكل صارخ مشاعر اللبنانيين وذكرى شهدائهم.

الديار/ ص 8 دون توقيع

نقل عن مراجع عسكرية قولها إن زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل إلى الجنوب، وتركيزه على مخيم عين الحلوة بوصفه التحدي الجديد حملت جملة رسائل منها:

إن الزيارة جاءت في ظل التشنج القائم على الحدود بين إسرائيل ولبنان مع استمرار تل أبيب في بناء جدارها العازل.

تعزيز الجيش لانتشاره في منطقة جنوب الليطاني.

رسائل الدعم السياسية والعسكرية بالجملة التي يطلقها الزوار الأميركيون وإقرارهم بالشراكة العسكرية مع الجيش.

اكتشاف القيادة الأميركية أن الأوهام والاتهامات الإسرائيلية بأن سلاح الجيش والهبات الأميركية وصلت إلى أيدي مقاتلي حزب الله باطلة من أساسها.

اللواء/ حسين زلغوط

انتقد الهمرجة الانتخابية المتفلتة من أي ضوابط والتي تضرب مضامين قانون الانتخاب، لافتاً إلى أن عملية التغيير المنتظرة في الواقع السياسي المعاش ما زالت بعيدة المنال.