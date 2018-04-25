وكالة الأناضول

رئيس أذربيجان يصل أنقرة في زيارة رسمية

وصل الرئيس الأذري، إلهام علييف، مساء الثلاثاء، العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين. وأفاد مراسل "الأناضول"، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقبل علييف في المجمع الرئاسي، وأقام مأدبة عشاء على شرفه. وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة التركية أن زيارة علييف هي الأولى له إلى الخارج منذ انتخابه رئيساً لولاية جديدة، في 11 نيسان الجاري. وأضاف البيان أن الزعيمين سيترأسان الاجتماع السابع للمجلس الاستراتيجي المشترك رفيع المستوى. ومن المنتظر أن تتناول الزيارة، الخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني لأسبوع الوئام العالمي بين الأديان

رعى الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية الثلاثاء، حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لأسبوع الوئام العالمي بين الأديان 2018، التي تأتي تقديراً للجهود المبذولة لأفضل أول ثلاث فعاليات أو نصوص من شأنها الترويج لأهداف أسبوع الوئام العالمي بين الأديان والتأثير على التفاهم بينهم. وسلـم جلالته الشهادات والميداليات للفائزين بالجائزة المنبثقة عن مبادرة "أسبوع الوئام العالمي بين الأديان"، التي كان طرحها الملك أمام الدورة الـ 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول من العام 2010، وتم تبنيها بالإجماع بعد أقل من شهر من العام نفسه من قبل الأمم المتحدة، ليصبح أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، أول أسبوع من شهر شباط من كل عام. وتمنح الجائزة، التي أسستها مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في الأردن عام 2013، تقديراً للمساعي التي تبذل من أجل نشر الوئام بين أتباع مختلف الأديان.

وكالة فرنس برس

ترامب يدعو كوريا الشمالية إلى "التخلص من أسلحتها النووية"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوريا الشمالية الثلاثاء إلى التخلي عن أسلحتها النووية، وذلك قبيل قمة متوقعة مع زعيم هذا البلد كيم جونغ اون. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن "هذا يعني أنهم سيتخلصون من أسلحتهم النووية بكل بساطة". وكان ترامب فاجأ العالم عندما أعلن في الثامن من آذار أنه وافق على تلبية دعوة وجهها إليه الزعيم الكوري الشمالي.