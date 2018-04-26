TL

خطف مؤتمر بروكسل الأجواء إذ إنه لسوريا والمنطقة ولاحتواء أعباء النازحين. وفي هذا الإطار خاطب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المشاركين في المؤتمر، أن المطلوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بعدما غصت بهم الربوع اللبنانية.

المنار

في سوريا، خلا القلمون الشرقي من الإرهابيين، ودخلت مساحة جديدة من محيط العاصمة في جغرافيا الانتصارات ليبقى مصير البقع الأخرى محط مراقبة وتدبر إما بالسلاح أو باستسلام المسلحين.

nbn

هي ساعات تفصل لبنان عن الدخول في المدار الانتخابي من الباب الاغترابي في مرحلة أولى في البلدان العربية على أن تليها الأحد المقبل في الدول الغربية.

mtv

صوت الرئيس الحريري كان عالياً في بروكسيل حيث عقد مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، إذ حض المجتمع الدولي على مساعدة لبنان مادياً ليتمكن من مواجهة العبء الثقيل للنزوح السوري، محذراً من أن الضيق الكبير سيولد انفجاراً لن تقتصر تداعياته على لبنان.

NTV

استنفرت الدولة جهاز انتخاباتها في الخارج إيذاناً بفتح صناديق الاقتراع يومي الجمعة والأحد المقبلين.

المستقبل

مع بدء العد العكسي لانطلاق عملية اقتراع المغتربين في السابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الحالي، يتحدث رئيس الجمهورية ميشال عون بعد نصف ساعة من الآن إلى اللبنانيين عن أهمية هذه الخطوة. كما يتناول أهمية التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب في وقت كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يخاطب المجتمع الدولي في مؤتمر "بروكسيل 2" محذراً من الصعوبات التي يواجهها لبنان.

OTV

الكلمة اليوم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يطل في تمام الساعة الثامنة برسالة من قصر بعبدا إلى اللبنانيين.

LBC

يعقد المجلس الدستوري جلسة عند العاشرة من قبل ظهر غد للنظر في الطعن بقانون الموازنة وبالمادة 49 منها.

الميادين

لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن "الأطماع في سيناء لم تنته، وإن التحديات ما زالت متواصلة، بعد 36 عاماً على تحريرها".

الجزيرة

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء على إجراءات تجاه إيران، في خطوة لدعم مساعي الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون.

العربية

ركّز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له أمام الكونغرس الأميركي، على أنّ فرنسا ساهمت بالكثير من التفاني في هذه الدولة العظيمة، ولم نفقد أبداً الروابط المتأصلة تاريخياً بيننا.