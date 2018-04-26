النهار/ سمير تويني

كشف عن أن السفارة اللبنانية في باريس خصصت 13 مركزاً تضم 21 قلماً خارج باريس، و 6 مراكز في العاصمة الفرنسية وضواحيها لاقتراع حوالي 8500 ناخب منتشرين في فرنسا.

النهار/ إميل خوري

رأى أن الحروب رغم طول مدتها لم تأت بحل سياسي، متسائلاً عما إذا سيكون للضغط الاقتصادي تأثير في التوصل إلى حل. وسأل هل تكون لمحادثات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في أميركا حول موضوع الاتفاق النووي مع إيران وحول الوضع في سوريا وغيرها نتائج إيجابية، ويكون لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة لروسيا ما يجعل القرارات تسير في اتجاه الانفجار الشامل.

اللواء/ د. عامر مشموشي

وصف القانون الانتخابي الجديد بأنه ضرب الحياة السياسية والديمقراطية في البلد، وجمع الأضداد وضرب إمكانية تشكيل كتل وازنة وتحالفات مبدئية.

الشرق/ يحيى جابر

أشار إلى أن الخارج الدولي والإقليمي والعربي يولي أهمية استثنائية للانتخابات النيابية المقررة في السادس من أيار المقبل، تجلت في جملة الزيارات والاتصالات واللقاءات بين مسؤولين وموفدين من الخارج والقيادات السياسية في لبنان.

البناء/ روزانا رمال

وصفت خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشية الانتخابات النيابية، بأنه خطاب ضمير وحيادية واحتراف في إدارة مرحلة قد تكون الأدق في تاريخ السياسة اللبنانية.

الجمهورية/ جوني منير

رأى أن استحقاق رئاسة مجلس النواب، وتسمية رئيس الحكومة شبه محسومين، الأول للرئيس نبيه بري والثاني للرئيس سعد الحريري، لكن المشكلة الكبرى هي طريقة تشكيل الحكومة الجديدة وفق ركائز سياسية جديدة، متوقعاً حصول تأخير في ولادة الحكومة.