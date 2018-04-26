The Guardian

ماكرون يقول إن ترامب من المرجّح أن يلغي الاتفاقية النووية في خضم تغيير مواقفه "بشكل جنوني"

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه قد يكون فشل في محاولته لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإبقاء الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاقية النووية مع إيران، خلال زيارة القمة التي قام بها إلى واشنطن واصفاً تقلّب الآراء في ما يتعلق بالاتفاقات الدولية بـ"الجنوني". وكان ماكرون قد أمل أيضاً بإقناع ترامب بمواصلة رفع العقوبات عن إيران كما كان متوقعاً بحسب بنود الاتفاقية ‏الموقعة في العام 2015، حين وافقت إيران على فرض قيود صارمة على برنامجها النووي. وطرح ماكرون خلال ‏خطاب ألقاه في الكونغرس فكرة التفاوض حول اتفاقية تكميلية تواجه برنامج تطوير الصواريخ الإيرانية وتدخلات ‏طهران في الشرق الأوسط.‏ واعترف ماكرون أيضاً أمام صحافيين قبل مغادرته الولايات المتحدة، أنه لم يعرف ماذا سيكون القرار الأخير للرئيس ‏‏ترامب في الملف الإيراني، ولكنه يرجّح أن يلغي ترامب الاتفاقية، واعتبر ماكرون أن مثل هذه التقلّبات في الآراء يمكن ‏‏أن تكون ناجحة على المدى القصير ولكنها ستكون جنونية على المدى الطويل.‏

CHINA DAILY

رئيس كوريا الجنوبية سيستقبل الزعيم الكوري الشمالي عند خط الحدود العسكرية

يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إين، استقبال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عند خط الحدود العسكرية بين البلدين الواقع ضمن قرية بامونجوم الحدودية التي تقسم بين الكوريتين، كما أعلن "البيت الأزرق" وهي التسمية التي يحملها مقر الرئاسة الكورية الجنوبية. وقال مدير موظفي البيت الأزرق المسؤول عن التحضيرات للّقاء المرتقب بين الرئيسين خلال مؤتمر صحافي في ‏المركز الإعلامي، أن اللقاء التاريخي الأول بين الرئيسين سيجري عند الساعة التاسعة والنصف بحسب التوقيت المحلي ‏من يوم الجمعة عند خط الحدود العسكرية داخل قرية بامونجوم.‏

روسيا اليوم

أزمة أرمينيا.. المعارضة تطالب الحزب الحاكم بـ"الاستسلام"

أعلن زعيم الحملة الاحتجاجية في أرمينيا، نيكول باشينيان أن الشرط الوحيد الذي يطرحه المحتجون لتسوية الأزمة السياسية الراهنة في البلاد هو "استسلام" الحزب الجمهوري الحاكم. وقال باشينيان، مخاطباً مناصريه المتجمعين في ساحة الجمهورية وسط العاصمة يريفان، اليوم الأربعاء: "ليس لدينا سوى شرط واحد ألا وهو الاستسلام التام للحزب الجمهوري دون أي شروط مسبقة"، مضيفاً أن المظاهرات الاحتجاجية ستستمر الأربعاء. وكان باشينيان دعا سابقاً إلى ضرورة أن يتم انتخاب رئيس الحكومة الجديد من قبل المتظاهرين على الساحة، مضيفاً أن عليه أن يكون "مرشحاً عن الشعب" وألا ينتمي إلى الحزب الحاكم، وذلك تمهيداً لتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وأعربت موسكو عن أملها ألا يخرج تطوّر الأوضاع السياسية في أرمينيا عن الحقل الدستوري، وأن تبدي الأطراف السياسية كافة الاستعدادات للحوار. وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تتابع باهتمام تطورات الوضع السياسي الداخلي في أرمينيا، التي تربط بينها وبيننا تقاليد تاريخية من الصداقة، وأواصر تعاون واسع متعدد الأوجه، وعلاقات عمل مشترك بين دولتين متحالفتين. فيما اعتبر السفير الأميركي لدى يريفان، ريتشارد ميلز، أن المظاهرات وحملات العصيان المدني تمثل انتهاكاً للقانون، مشيراً إلى ضرورة أن تضمن الحكومة أعلى مستوى ممكناً من النظام العام والأمن.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء الأرمنية، أن السفير الأميركي دعا إلى حل جميع المشاكل في إطار الدستور، مشيراً إلى أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة.