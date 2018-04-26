وكالة أخبار اليوم

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: المفتشون أخذوا عينات من موقع ثان في دوما

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ان المفتشين زاروا موقعاً ثانياً في مدينة دوما السورية وجمعوا عينات لمساعدتهم في حسم مسألة استخدام مواد سامة محظورة. وتحقق المنظمة في موت عشرات الأشخاص في الجيب الذي كان خاضعاً لسيطرة المعارضة المسلحة خارج العاصمة السورية في السابع من نيسان.

وكالة الأناضول

أردوغان: علاقاتنا مع أذربيجان ستشهد طفرة في المجال الاقتصادي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن العلاقات بين تركيا وأذربيجان ستشهد تنفيذ مشاريع جديدة، وإن الفترة المقبلة ستشكل نقلة نوعية في المجال الاقتصادي. وشدد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأذري إلهام علييف، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، على أهمية آليات العمل المشترك التي أنشأتها تركيا وأذربيجان مع جورجيا وتركمانستان وإيران وباكستان، لافتاً أن هذه الآليات ستكون مفيدة للبلدين والمنطقة. ونوه أردوغان أن الهدف المقبل مع أذربيجان، يتجلى في تعزيز الصناعات الدفاعية المشتركة واتخاذ خطوات مشتركة، معرباً عن سعادته لتوقيع الجانبين على مذكرة تفاهم بشأن مفاوضات اتفاق التجارة التفضيلية.

وكالة أنباء رويترز

وكالة: موسكو ستسلم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا قريباً

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها الأربعاء إن موسكو تعتزم تسليم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا في المستقبل القريب. وأضافت الوزارة أنها ستفحص صاروخ "توماهوك" الأميركي الذي حصلت عليه القوات السورية بعد الهجوم الأخير، من أجل تطوير الصواريخ الروسية.

وكالة فرنس برس

الرئيس الإيراني يشكك في شرعية السعي لاتفاق نووي جديد مع بلاده

شكك الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء في شرعية المطالب للتوصل إلى اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني رداً على تصريحات في هذا الصدد ادلى بها الرئيسان الأميركي والفرنسي في واشنطن.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس شي: الصين مستعدة لتعميق التعاون البراغماتي مع أعضاء منظمة شانغهاي للتعاون في الدفاع والأمن

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون البراغماتي مع البلدان الأعضاء الأخرى من منظمة شانغهاي للتعاون في مجالي الدفاع والأمن من أجل الاسهام في تحقيق الاستقرار والرخاء طويلي الأجل في المنطقة. صرح شي بذلك خلال اجتماع فريق مع وزراء دفاع كل من روسيا وقازاقسان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان فضلاً عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية قيرغيزستان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السفارة الروسية: السلطات الأميركية دخلت عنوة إلى قنصليتنا في سياتل

قال رئيس القسم القنصلي في السفارة الروسية في واشنطن، إن السلطات الأميركية حاولت كسر حاجز الباب الأمامي لمقر القنصلية الروسية المغلقة في سياتل. وذكر نيكولاي بوكالوف أن الدبلوماسيين الروس يتابعون التطورات بعد أن حاولت السلطات الأميركية الدخول عنوة إلى مقر القنصلية في سياتل، مشيراً إلى أن ممثلي السلطات الأميركية دخلوا إلى المقر.