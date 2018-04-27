وكالة أنباء الإمارات - وام

ندوة بالشارقة تناقش دور الحضارة العربية في بولندا

استضاف قصر الثقافة بالشارقة ندوة بعنوان "حوار الحضارات والتقريب بين الشعوب" نظمتها دائرة الثقافة بالتعاون مع جامعة ياجلونسكي في بولندا. حضر الندوة التي ناقشت دور الحضارة العربية في بولندا عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة.

وكالة الأناضول

روسيا: احتفال واشنطن بنقل سفارتها للقدس في مايو سيزعزع استقرار المنطقة

حذّرت روسيا من أن عزم واشنطن الاحتفال بنقل سفارتها إلى القدس في 14 أيار المقبل، "سيزعزع استقرار المنطقة". وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، إن "خطط الولايات المتحدة الأميركية بإقامة احتفال بنقل سفارتها إلى القدس في 14 مايو المقبل، من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وسيتردد الصدى في كافة أنحاء العالم".

وكالة أنباء رويترز

الخارجية الروسية: لا مجال لإدخال تعديلات على اتفاق إيران النووي

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الخميس إن بلادها لا ترى أي مجال لإدخال تعديلات على الاتفاق النووي مع إيران. وأضافت أن موسكو تشعر بالقلق الشديد من تصريحات رئيسي فرنسا والولايات المتحدة بشأن الاتفاق.

وكالة أنباء شينخوا

السفير الروسي ينتقد دخول مسؤولين أميركيين إلى القنصلية الروسية في سياتل

انتقد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف الدخول "غير الودي" لمسؤولين أميركيين إلى المقر السابق للقنصلية الروسية في سياتل، حسبما ذكرت وسائل إعلام. ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن السفير قوله إن تدخل المسؤولين الأميركيين يمثل "خطوة غير بناءة وغير ودية ومعادية لروسيا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بيان من الدول الأربع بعد تقرير "قرار ابن سلمان التصعيدي ضد قطر"

رد سفراء السعودية والإمارات والبحرين ومصر على افتتاحية صحيفة "فايننشيال تايمز" التي جاءت بعنوان "حصار قطر لا معنى له". وقال السفراء الأربعة إن دولهم لا تسعى إلى جعل قطر "دولة تابعة" كما ذكرت الافتتاحية، بل تتوقع منها أن تلتزم بالمعايير الدولية لـ"مكافحة الإرهاب".