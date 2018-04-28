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المرحلة الأولى من انتخابات المنتشرين انتهت في ست دول عربية وبعد غدٍ في دولٍ أجنبية والتجربة هي الأولى من نوعها في لبنان الذي يتحضّر لانتخابات المقيمين أحد الأسبوع المقبل وسط تحرّكات كثيفة للمرشحين، وقد برزت جولة الرئيس سعد الحريري شمالاً فيما برزت الزيارة التفقدية لرئيس الجمهورية إلى غرفة المتابعة الانتخابية في الخارجية.

المنار

لبنان ينتخب، بدءاً من صناديق الخارج. أول خطوة فعلية أنهت عملية حجب حق الاقتراع عن اللبنانيين لتسع سنوات، ففتحت الصناديق لأول مرة خارج الحدود في ست دول عربية، في خطوة حيّاها رئيس الجمهورية ولفت إلى أهميتها الوطنية والتقنية.

nbn

الانتخابات النيابية انطلقت باكورتها اليوم بشقها الاغترابي العربي لتُستأنف بشقّها الأجنبي بعد غدٍ الأحد قبل أن يحل يوم المنازلة الكبرى داخل لبنان في السادس من أيار، اليوم الانتخابي اللبناني في الدول العربية الست مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان تتواصل وقائعه منذ الصباح، وتشير آخر الأخبار إلى أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بلغت حتى الآن أكثر من 54 بالمئة، علماً أن الناخبين الذي سجّلوا أسماءهم في الدول الست بلغ عددهم 12 ألفاً.

mtv

لبنان المنتشر لم يعد بدءاً من اليوم لا مغترباً ولا مغرّباً... هذا اللبنان الحي في قلوب أبنائه الذين أبعدهم الجوع يوماً والظلم يوماً وضيق فرص الحياة أياماً لم ينسوه أبداً، وصار هو يعيش فيهم بدلاً من أن يعيشوا فيه فحنّوا عليه ورفدوه بكل المستلزمات المادية والدبلوماسية والاقتصادية ولا زالوا.

NTV

ما خلا دولة الكويت العريقة بالتجربة البرلمانية، فإن عدداً من الدول العربية يخوض انتخابات نيابية للمرة الأولى لكن من بوابة السفارات اللبنانية وقنصلياتها، وقد نجح لبنان في انتشاره وفي نشره هواء ديمقراطياً، وتم اختبار عملية الاقتراع النسبي على المغتربين تمهيداً لإجرائها في السادس من أيار على مستوى لبنان.

المستقبل

رد صارخ ومدوٍ أطلقته عاصمة الشمال على كل الادعاءات والفبركات والمزاعم. ففي مستهل جولة شمالية بدأت من طرابلس، كان اليوم الطويل لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. بحر من البشر كان في الاستقبال في ساحات المدينة وأزقتها وأسواقها القديمة: في المينا والبداوي والتبانة والقبة وباب الرمل.

OTV

من المحيط إلى الخليج... هكذا كانت حدود لبنان الديمقراطي اليوم، أما الأحد فحدوده ستكون العالم، إنجاز انتظره اللبنانيون منذ ما قبل الاستقلال منذ أيام الرئيس أيوب ثابت على أقل تقدير. 75 عاماً مضت أتى رؤساء ورحلوا... شُكّلت عشرات الحكومات وانتُخبت عشرات المجالس النيابية ومضت.

LBC

يمكن تأريخ الـ27 من نيسان من عام 2018... هو علامة فارقة في تاريخ الانتخابات النيابية. إنها المرة الأولى التي يجري فيها اقتراع المغتربين في الدول التي يقيمون فيها. المرحلة الأولى كانت اليوم في ست دول عربية على أن تكون المرحلة الثانية بعد غدٍ الأحد في الدول الأوروبية والأميركية والأفريقية وأستراليا. في الإجمال، يمكن القول إن سير العملية الانتخابية مر بسلاسة على الرغم من أنها المرة الأولى، فلم تُسجّل أي شوائب نافرة باستثناء بعض الشوائب الهامشية.

الميادين

رحّب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، بـ"لقاء زعيمي ​كوريا الشمالية​ كيم جونغ أون وزعيم ​كوريا الجنوبية​ مون جاي إن"، معرباً عن دعمه لـ"الخطوة التاريخية من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، وتطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

الجزيرة

اعتبر الأمين العام لحلف "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​ أن "الناتو" و​روسيا​ حالياً في وضع لم يكونا فيه قط، وهو ليس حرباً باردة ولا شراكة"، مشيراً إلى أن "روسيا و"الناتو" في وضع جديد لم يكونا فيه في أي وقت مضى. فنحن لسنا في حالة ​الحرب الباردة​ القديمة ولا في حالة الشراكة الاستراتيجية التي حاولنا بناءها بعد الحرب الباردة. وهذا أمر جديد تماما"ً.

العربية

أكّد المندوب الدائم للسعودية في ​الأمم المتحدة​ ​عبدالله بن يحيى المعلمي​ "مركزية قضية ​فلسطين​ بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهويـة العربية للقدس الشريف، وعلى حق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها ​القدس​ الشريف"، مطالباً بـ"تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث 30 آذار الماضي وما تلاها ومحاسبة ​إسرائيل​ على ​جرائم قتل​ المتظاهرين المدنيين العزل وإيقاع العقاب الرادع على مرتكبيها".