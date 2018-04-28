النهار/ علي حمادة

تناول موضوع الانتخابات النيابية، وقال إن الأهم ما يشهده الإقليم من تطوّرات تنذر بأن تكون الأسابيع المقبلة مثقلة باستحقاقات أقل ما يُقال فيها إنها مخيفة، وأن تنتقل نقطة الاشتباك بين المحورين الكبيرين من المسرح السوري إلى لبنان لتكون المنازلة الكبرى المنتظرة بين الربيع والصيف.

الأخبار/ داود رمال

تناول البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعد اجتماع بروكسل، مشيراً إلى الرفض اللبناني الرسمي للمقرّرات الختامية، كاشفاً عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أسمع كل من التقاهم بعد صدور البيان الختامي أنه متخوّف جداً من العبارات الواردة فيه والمتعلقة بالنازحين السوريين، وطلب إيضاحات من الاتحاد الأوروبي ومن الأمم المتحدة وإجابات حول العبارات المتعلّقة بالعودة الطوعية والعودة المؤقتة وإرادة البقاء، والانخراط في سوق العمل. وكشف بأن الرئيس عون أبلغ سفير بريطانيا في لبنان هوغو شورتر رفض لبنان لعدد من العبارات التي وردت في البيان، كون هذه العبارات ملتبسة وتتناقض مع توجيهات الدولة اللبنانية التي تتمسّك بالعودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

الديار/ دون توقيع

كتب عن المقرّرات الختامية لمؤتمر بروكسل، واعتبر أنه بسبب التشرذم والانقسام في القرار بين لبنان الرسمي في بيروت والوفد اللبناني الرسمي الموجود في بروكسل، لم تُسجّل ملاحظات واعتراض لبنان رسمياً على نص البيان الختامي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، متوقعاً حصول مناوشات سياسية حول هذا الحادث الدبلوماسي لناحية ما تضمّنه من عبارات تتعلّق بالنازحين السوريين الموجودين في لبنان.

الديار / دون توقيع

رأى أن النتائج السياسية لمؤتمر بروكسل تشكّل تأكيداً واضحاً على رفض الغرب لعودة النازحين، مطالباً الحكومة المقبلة بوضع آليات محددة لإعادة النازحين انطلاقاً من فتح أبواب التنسيق مع دمشق.

الأنوار / المحلل السياسي

وصف مشهد اللبنانيين المنتشرين في الدول العربية وهم يقترعون بأنه مشهد رائع يعبّر عن الحيوية اللبنانية، مشيراً إلى أن هذا المشهد سيكتمل غداً الأحد مع اقتراع المغتربين في الدول الأوروبية والأميركية وأستراليا.

اللواء/ عامر مشموشي

رأى أن التوقعات بشأن نتائج الانتخابات النيابية تميل إلى أن الأحزاب الكبرى التي تهيمن على الانتخابات لن تتمكّن من الحصول على الأحجام نفسها التي كانت عليها قبل الانتخابات، مشيراً إلى أن تصميم العهد على أن تكون حكومة ما بعد الانتخابات حكومته سيجعل من الصعوبة الاتفاق على تشكيلها.