The Guardian

الزعيمان الجنوبي والشمالي يعدان بـ"سلام مستدام" في شبه الجزيرة

وعد زعيما كوريا الشمالية والجنوبية بالتوصّل إلى سلام مستدام خلال القمة المفصلية وتعهّدا بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة وإنهاء عقود من العمليات العدائية. القمة التي بدأت بمصافحة بين الرئيسين على خط التماس الفاصل بين البلدين اختُتمت ببيان مشترك وموجز صدر عن رئيسي البلدين وقدّم جرعة من الأمل بعد القمة المرتقبة في كل أرجاء العالم. وعلّق الرئيس الأميركي ترامب على اللقاء بين الكوريتين بالقول "أمور جيدة ستحصل ولكن وحده الوقت كفيل بكشف ذلك" وأضاف في وقت لاحق "الحرب الكورية ستنتهي". من جهة أخرى، قال ترامب أمام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي زارته في البيت الأبيض "لن ندع كوريا ‏الشمالية تخدعنا خلال المحادثات وسنمارس المزيد من الضغوط من أجل نزع السلاح النووي".‏

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وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب تقول إن دونالد ترامب يستحق الفضل في المصافحة التي دخلت التاريخ

أثنت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول على المقاربة غير المتوقعة التي اعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية، واعتبرت وزير الخارجية الأسترالية أن ترامب يستحق الفضل في التوصّل إلى المصافحة التاريخية بين رئيسي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بعد أن كان أي إنجاز من هذا القبيل مستبعداً تماماً منذ بضعة أشهر.

وأضافت بيشوب في مقابلة إن مزيج العقوبات الاقتصادية والتهديد بالقيام بعمل عسكري نجحا في دفع كيم إلى القبول ‏بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.‏

روسيا اليوم

أعضاء الناتو يتفقون على تعزيز "القدرات الدفاعية" لدول الشرق الأوسط

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه تم خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول الحلف الاتفاق على تعزيز القدرات الدفاعية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر ستولتنبرغ في أعقاب الجلسة العامة الأولى لوزراء الخارجية أنه تم الاتفاق على مبادئ عمل بعثة الحلف في العراق، موضحا أن البعثة ستضم عدة مئات من الخبراء العسكريين الذين سيتولون مهام "مساعدة القوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب وإحلال الاستقرار ومنع عودة تنظيم "داعش". وأكّد أن خبراء الناتو سيقومون بتدريب العسكريين العراقيين وتطوير الكليات العسكرية العراقية. ومن المقرّر أن يصادق قادة دول الناتو على قرار إطلاق البعثة إلى العراق خلال قمة الحلف في بروكسل يومي 11 – 12 يوليو المقبل.

مساعدة تونس والأردن

كما بحث الوزراء تقديم المزيد من المساعدات لتونس والأردن وأوضح ستولتنبرغ: "ندرس العمل معهم في مجالات جديدة، وخاصة في أمن الحدود وإزالة الألغام وإصلاح قطاع الأمن". وأكّد أن "هدف الناتو تعزيز استقرار الشركاء لمنع وقوع الأزمات وتعزيز دفاعاته عندما يواجه التحديات من جيرانه الجنوبيين".

الناتو يؤكد تأييده للحوار السياسي في سوريا

وبشأن سوريا، أعلن ستولتنبرغ أن دول الحلف أكدت تأييد الحوار السياسي لتسوية الأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة، وقال: "بحثنا الوضع في سوريا وشجب جميع الحلفاء استخدام السلاح الكيميائي من قبل نظام الأسد، كما ندعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع".

دول الناتو قلقة إزاء البرنامج الصاروخي الإيراني

وأعرب وزراء خارجية دول الناتو عن قلقهم إزاء البرنامج الصاروخي الإيراني ودعا ستولتنبرغ طهران إلى "التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، "وفي الوقت ذاته نعبّر عن قلقنا إزاء نشاط آخر لإيران، وخاصة برنامج الصواريخ البالستية الذي لا يشمله الاتفاق"، وأشار ستولتنبرغ إلى أن هذه المسائل يجب بحثها خارج إطار الصفقة النووية. وتأتي إشارة سكرتير الناتو هذه على خلفية تصريحات بعض الدول الغربية، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة، حول ضرورة تعديل الاتفاق النووي أو اعتماد اتفاقية إضافية بشأن برنامج طهران للصواريخ البالستية و"ردع نشاط إيران" في المنطقة.