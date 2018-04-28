الوكالة الوطنية للإعلام

عون جال في الخارجية على مراكز مراقبة الاقتراع خارج لبنان وحيّا المقترعين: إنه لإنجاز أن نصل بأرقى تنظيم للانتخابات في العالم في 40 دولة

حيّا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المنتشرين اللبنانيين في الدول العربية، الذين شاركوا في عملية الاقتراع التي تحصل لأول مرة في تاريخ لبنان، وشدّد على أن كلمة مستحيل مستحيلة بالنسبة إلى اللبنانيين". وأشاد رئيس الجمهورية بـ"التقنية المتّبعة في وزارة الخارجية لمراقبة سير العملية الانتخابية للناخبين اللبنانيين في ست دول عربية"، مشيراً إلى "أهمية وصول لبنان إلى هذا المستوى من التقنية الرائدة والشفافية في مواكبة الانتخابات في الخارج".

وكالة أنباء رويترز

معاناة المهاجرين في ليبيا "تتفاقم" منذ تراجع الإبحار إلى إيطاليا

قال ممثلان للجاليتين السودانية والإريترية إن أوضاع المهاجرين، الذين يعانون بالفعل من انتهاكات شديدة في ليبيا، تفاقمت منذ أن أدّت حملة تدعمها أوروبا لمنع مغادرة القوارب إلى تراجع حادّ في معدّلات العبور إلى إيطاليا. وقال متطوعان يعملان مع مجموعات المهاجرين في العاصمة طرابلس إن الجماعات المسلّحة التي تحاول الحصول على المزيد من الأموال منهم من خلال التعذيب تحتجزهم لفترات أطول.

وكالة فرنس برس

تفاقم الأزمة في أرمينيا بعد رفض التفاوض مع زعيم المعارضة

رفض رئيس الحكومة بالوكالة في أرمينيا كارن كارابيتيان عرضاً لإجراء محادثات مع زعيم المعارضة نيكول باشينيان، ما أدى إلى تصاعد التوتّر في البلاد التي شهدت في الأسبوعين الأخيرين موجة تظاهرات دفعت رئيس الوزراء سيرج سركيسيان إلى الاستقالة.

وكالة أنباء شينخوا

مسؤولة مغربية: نتطلّع للعب دور محوري في امتداد "طريق الحرير البحري" نحو بلدان الأفريقية

أعربت مسؤولة مغربية الخميس، عن تطلّع بلادها للعب دور محوري وفاعل في امتداد "طريق الحرير البحري" نحو البلدان الأفريقية. وقالت كاتبة الدولة المغربية المكلفة بالصيد البحري مباركة بوعيدة، إن المغرب تجمعه علاقات متميزة مع بلدان القارة الأفريقية، كما تجمعه شراكة استراتيجية مع الصين، وهو ما يؤهّله للعب دور محوري في هذه المبادرة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بنس: أميركا تواصل الضغط بلا هوادة على كوريا الشمالية

قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن الولايات المتحدة الأميركية ستواصل الضغط على "كوريا الشمالية". وتابع بنس القول إن ما قامت به كوريا الشمالية تجاه "نزع السلاح النووي" من شبه الجزيرة الكورية "مجرّد خطوة واحدة"، وأضاف بنس أن أي محادثات وتعهّدات وتأكيدات من كوريا الشمالية "ستُقابَل بتحفّظ ويقظة وتحقّق".