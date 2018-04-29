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تضجّ المناطق اللبنانية بتحركات المرشحين ومهرجانات الاستنهاض، والدعوات إلى كثافة الاقتراع أحد الأسبوع المقبل. وبرزت مواقف للرئيس نبيه بري من الجنوب، والرئيس سعد الحريري من الشمال، والنائب وليد جنبلاط من الجبل وتحديداً من إقليم الخروب.

المنار

بين محطتين انتخابيتين اغترابيتين، يقيم لبنان الخطوة الأولى، ويقيم على أساسها استعداد الغد، لتفتح صناديق الاقتراع في بلدان غربية، بعد أن كانت التجربة في البلاد العربية هادئة، دون أن تخلو من اعتراضات وملاحظات.

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إنتخابياً، دعا الرئيس بري إلى تحييد الأجهزة الأمنية الوطنية عن التدخل بالعملية الإنتخابية، وإلى رفع الحاصل الإنتخابي تأكيداً لوحدة الصف بين الثنائي الوطني: حركة "أمل" و"حزب الله" لنبذ كل محاولات الإثارة والشغب الإنتخابي ومحاولة الإيقاع بين الحلفاء.

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شمس الانتخابات لا تغيب عن لبنان، أبناؤنا المنتشرون في أصقاع العالم يعطون للبنان المقيم المتقوقع، الخائف، المتعثر، المتصاغر، بعداً كونياً، ربما وعبر الانتخابات في دول الانتشار، يفترض بالدولة إعادة اكتشاف طاقاتها ولبنانييها.

NTV

إذا كانت الحروب اليوم غير طويلة الأمد وستنتهي في السابع من أيار، فإن ما ينتظر اللبنانيين والرئيس القوي هو بعد الانتخابات، حيث سيتبيّن أن المساكنة السياسية أصبحت مستعصية وتعلوها عناوين كبيرة، في طليعتها: تأليف الحكومة، انتخاب رئيس مجلس النواب، ترسيخ زعامة الرئيس القوي الذي قال يوماً، إن عهدي الفعلي يبدأ بعد الانتخابات.

المستقبل

بالأمس انتخب اللبنانيون في دنيا العرب، والأحد تنتقل صناديق الاقتراع إلى الأميركيتين واستراليا وافريقيا، حيث يقترع لبنانيو الخارج قبل أن يعود تسونامي الانتخابات ليلفح لبنان في السادس من أيار. مساءً، وصلت غلّة الأصوات في الصناديق عبر مطار بيروت، ومنه إلى مصرف لبنان، بمواكبة أمنية، حيث سيتم حفظ الذهب الانتخابي في خزنات المركزي.

OTV

مهما قيل وقال في اقتراع المغتربين، يكفي وزير الخارجية نصراً أنه إنجاز غير مسبوق لوزارته وفريق عمله. ويكفي اللبنانيين المغتربين والمنتشرين فخراً، أنهم ينتخبون للمرة الأولى في تاريخ لبنان وفي عهد الرئيس عون.

LBC

بعيداً قليلاً من التحديات الداخلية، أصوات الناخبين في الدول العربية إلى بيروت، لتحط في المصرف المركزي تمهيداً لفرزها يوم السادس من أيار، مع الفرز العام. وفي الإنتظار، تفتح غداً صناديق الإقتراع في المغتربات الأميركية والأوروبية والأوسترالية والأفريقية، لتختتم أبرز تجربة انتخابية هي الأولى في تاريخ لبنان.

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الجزيرة

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