الديار/ دون توقيع

أشار إلى أنّ الإنتخابات بشقّيها المغترب والمقيم، هي الحدث اليوم الذي يسيطر على العقول والإهتمامات، في سابقة لم تألفها الإنتخابات النيابية في تاريخها ومراحلها الماضية، ودخل لبنان رسمياً المرحلة الأولى بانتخابات المغتربين في الجولة العربية، على أن تنتهي اليوم الجولة الثانية المخصصة للدول الغربية، والمرحلتان تشكلان امتداداً وترابطاً مع يوم 6 أيار، رغم أن عدد المغتربين المسجلين لم يصل إلى المئة ألف ناخب، موزعين في أربعين دولة، وقد شارك في انتخابات الدول العربية حوالى ستين بالمئة من المغتربين.

الديار / دون توقيع

لا حظت أوساط نيابية في كتلة بارزة، في معرض قراءتها للتطور الإنتخابي المتمثل باقتراع اللبنانيين في دول الإنتشار، أن لبنان قد خطا خطوة متقدمة إلى الأمام في السير على طريق الديموقراطية، مشيرة إلى أن جوهر اقتراع مغتربين في المرحلتين الأولى والثانية، وبصرف النظر عن السجال المحلي الذي رافق هذه العملية منذ طرح مشاركة اللبنانيين في الخارج بالاستحقاق النيابي، هو توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الدولة اللبنانية مصمّمة على كل الخطوات التي تعزز وجودها وديموقراطيتها.