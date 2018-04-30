النهار/ سابين عويس

سألت عن المعادلة السياسية التي ستحكم البلاد بعد 7 أيار، بعدما أظهر المشهد الانتخابي فساداً ورشوة وترهيباً؟ وقالت إن المرحلة المقبلة ستحفل بتحديات إقليمية وستطوي صفحة الهمروجة الانتخابية لتكر بعدها سبحة الاستحقاقات.

الأخبار/ غادة حلاوي

قالت إن أمرين مستجدين في خطاب رئيس المجلس هما الرد على بيان بروكسل المتعلق بالنازحين السوريين، والرد على الكلام المتكرر لوزير الخارجية جبران باسيل حول حقوق المسيحيين جنوباً من دون أن يسميه.

اللواء/ صلاح سلام

قال: ليست نزاهة الانتخابات وشفافية العملية الانتخابية، وحدهما على المحك، بل إن أمل الشباب بالتغيير، ومستقبل البلد برمته في العقود المقبلة، هما على محك نتائج هذه الانتخابات، وقدرة الناخبين على ضخ دم جديد إلى الحركة السياسية، تمهد لتجديد الطبقة السياسية وإيصال وجوه جديدة إلى قبة البرلمان.

اللواء/ تحليل ص 2

رأى أنه بعد السابع من أيار، ستبدأ مرحلة بالغة الحساسية والتعقيد من زاوية أن الانتخابات مضت، ولا بد من فتح صفحة جديدة من المناكفات وعرض العضلات وإعلان المراحل في ضوء النتائج الثابتة التي تترتب عليها الانتخابات.