The Guardian

اليونان يعزز أمن الحدود مع تركيا لكبح تدفق المهاجرين

سارعت اليونان إلى تعزيز حدودها مع تركيا مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين الساعين إلى عبور الحدود. وضاعفت السلطات اليونانية من أعداد رجال شرطة الحدود في محاولة لكبح تدفق المهاجرين في جزر إيجه القريبة من الساحل التركي بعد عبور 2900 شخص الحدود البرية في شهر نيسان متخطين بفارق كبير من عبروا الحدود بحراً بحسب أرقام مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة. هذه المستجدات وتزايد أعداد اللاجئين فرضت على السلطات اليونانية إنشاء وحدات استقبال جوّالة للقيام بعمليات ‏التعرّف على الهويات والتأكد من نقل القصّر إلى ملاجئ آمنة.‏ وأشارت المعلومات إلى أن أغلبية من عبروا الحدود خلال الأشهر الأخيرة عبر نهر إيفروس هم من الأكراد السوريين ‏الفارّين من منطقة عفرين في شمال سوريا بعد الهجوم التركي عليها.‏

The Japan Times

مايك بومبيو يقول إنه ناقش مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون آلية نزع السلاح النووي

قال وزير الخارجية الأميركي المعيّن حديثاً يوم الأحد إنه ناقش مع الزعيم الكوري الشمالي كيفية تخلي بيونغيانغ عن ترسانتها النووية بشكل كامل وبحسب آلية لا يمكن أن يُعكس مسارها. واعتبر بومبيو أن زيارته إلى بيونغيانغ "كانت مثمرة" خلال عطلة عيد الفصح الهادفة إلى تحضير الأرضية للقاء القمة بين الرئيس ترامب والزعيم كيم جونغ أون، وأضاف في مقابلة أجرتها معه قناة "إيه بي سي" الأميركية "إن الفرصة المتاحة حقيقية للتوصّل إلى اتفاق بين البلدين". وأردف بومبيو إنه ناقش مع كيم جونغ أون عدداً من القضايا التي يمكن التوصّل إلى اتفاقات بشأنها خلال القمة المرتقبة ‏ومن بينها إطلاق سراح 3 أميركيين ‏معتقلين في بيونغيانغ.‏‎ ‎

روسيا اليوم

قوات سعودية تصل إزمير التركية

أعلنت المملكة العربية السعودية وصول وحدات من قوّاتها إلى مدينة إزمير غربي تركيا، للمشاركة في تمرين "EFES 2018" والمقرّر انطلاقه في شهر مايو المقبل. واستقبل القوات المشاركة في التمرين، من طرف الملحق العسكري في سفارة السعودية بأنقرة العميد البحري خالد بن حسين العساف، وقائد التمرين من الجانب السعودي العقيد البحري عبدالله محمد الدريبي. وقال العساف إن "تمرين (EFES 2018) يُعـدّ أحـد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة وتنوّع طبيعة وميادين التمرين". وأشار الدبلوماسي السعودي إلى مشاركة عدد من الدول في التمرين، من ضمنها المملكة ممثلة في القوات المسلّحة بقواتها البرية والجوية والبحرية. من جانبه قال الدريبي: "التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين الدول المشاركة والتدرّب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة ورفع الكفاءة القتالية وتعزيز التعاون العسكري". ومن المخطط أن ينطلق تمرين "EFES 2018" في السابع من أيار المقبل، ويستمر حتى الحادي عشر منه.