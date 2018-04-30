الوكالة الوطنية للإعلام

المشنوق عن الانتخابات النيابية في الاغتراب اللبناني: هي نجاح لكل لبنان وتجربة رائدة نفتخر بها

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "أن تجربة الانتخابات النيابية في الاغتراب هي خطوة رائدة وستقدر أن تنقل شركات القطاع الخاص إلى نجاحات، ولا يدعي أحد أبوة هذه الانتخابات، فالكل اشتغل لأجلها، وحققنا تقدماً كبيراً في عملية هي الأولى من نوعها في لبنان والعالم العربي".

وعن الثغرات، قال: هناك ثغرات في جوازات السفر لناخبين يريدون التصويت بجواز السفر فهناك 400 جواز سفر لم تصل إلى الناخبين بالشحن، سنسأل إذا كانوا باستطاعتهم التصويت في بيروت بعد إضافتهم إلى لوائح الشطب. الثغرة الثانية في المانيا حيث نقل صندوقان إلى غير اتجاههما، وهناك أسماء ليست واردة في لوائح الشطب. في أميركا اللاتينية ستصل صناديق الاقتراع بين الـ 4 و5 أيام بسبب عطلة عيد العمال، ولكننا وجدنا حلاً لهذا الموضوع وأبلغنا السفراء المعنيين بأنهم ملزمون بالمجيء إلى لبنان مصطحبين معهم صناديق الاقتراع".

وكالة الأناضول

القاهرة تقبل المشاركة في اجتماع حول سد "النهضة" في 4 أيار

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر قبلت مقترحاً إثيوبياً باستئناف انعقاد اللجنة الفنية الخاصة بمفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، في الرابع من أيار المقبل. جاء ذلك في تصريحات لشكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في القاهرة. ورداً على سؤال بشأن مفاوضات السد، أجاب شكري بأن "مصر قبلت اقتراحاً إثيوبياً باستئناف انعقاد اللجنة الفنية (تضم وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان)، يوم 4 أيار المقبل، على أن يعقبه اجتماع تُساعي (وزراء الري والخارجية ومديرو المخابرات) الدول الثلاث، يوم 15 من الشهر ذاته".

وكالة فرنس برس

لبنانيو أستراليا يدلون بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية

بدأ اللبنانيون في أستراليا الأحد الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية ينظمها لبنان منذ تسع سنوات، مع إقبال آلاف المغتربين على التصويت لأول مرة في تاريخ البلاد. وأعلنت السفارة اللبنانية في كانبيرا أن حوالى 12 ألفاً من أفراد الجالية اللبنانية تسجلوا للإدلاء بأصواتهم قبل أسبوع من الانتخابات في لبنان في السادس من أيار.

وكالة أنباء شينخوا

ترامب يقول إنه قد يجتمع مع كيم جونغ أون بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت في ولاية ميشيغان إن اجتماعه مع الزعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، قد يحدث خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع. وأكد ترامب أنه "سيكون اجتماعاً في غاية الأهمية ، لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية". وأضاف البيت الأبيض أن ترامب لا يعرف ما الذي سيحدث فيما يتعلق بالاجتماع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير خارجية أميركا: واشنطن جاهزة... والسعودية في مقدمة هذه الحرب

قال وزير الخارجية الأميركي الجديد، مايك بومبيو، إن "الدول ذات الغالبية المسلمة عليها أن تقود حركة محاربة الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم". وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، عادل الجبير، إنه "لا يمكن لدول الشرق الأوسط انتظار القوة الأميركية لتدمير الإرهاب عنها، بل على الدول المسلمة أن تتحمل تلك المسؤولية".

وشدد بومبيو على أن "أميركا جاهزة للوقوف مع السعودية في السعي إلى اهتمامنا المشترك بالأمن، وإذا كنا سنحطم التطرف ونتغلب على قوات الإرهاب مع بعضنا فأنا أعلم أن السعودية ستكون في المقدمة".