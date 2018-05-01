Kongsberg تعزز البرنامج الحالي لزيادة قدرة الفتك للجيش الأميركي

بدأت شركة "كونغزبيرغ للدفاع والفضاء" Aerospace Kongsberg defence &، الرائدة عالمياً في تطوير وتصنيع مراكن الأسلحة المشغلة عن بعد rws وخدمات الدعم بمبادرة لمواءمة تطوير مركن السلاح المشغل عن بعد xm914 30x113mm لصالح الجيش الأميركي بعدما منحت صفقة لتحديث برنامج تكنولوجيا crows التي بلغت قيمتها 36 مليون دولار أميركي. كعضو في عائلة أنظمة crows من kongsberg، سيتشارك نظام xm914 قواسم مشتركة كثيرة مع مكونات crows الرئيسية وأنظمتها الفرعية وسوف يستفيد من توليفة البيانات التقنية المرخصة من قبل الحكومة الأميركية، وكذلك من سلسلة توريد crows الواسعة، وبالتالي خلف فرص عمل واسعة النطاق في القاعدة الصناعية الأميركية. ومن خلال مواءمة هذين المسارين، سيستفيد نظام xm914 من خارطة الطريق التكنولوجية الناضجة التي تم استثمارها بالفعل من قبل الحكومة الأميركية. وأوضح بال براتلي paal bratlie، نائب الرئيس التنفيذي لـ & aerospace Kongsberg defense: "هناك فائدة للجيش من هذا القرار، فهو لن يوفر طريقاً لنمو قدرات xm914 فحسب، بل سيظهر توفيراً كبيراً في الكلفة من خلال استخلاص التحسينات من مجموعة كبيرة من الأنظمة". في إشارة واضحة إلى أكثر من 120.000 نظام crows قيد الخدمة لدى الجيش الأميركي التي سيتم تطويرها في إطار برنامج تحديث التكنولوجيا.

Calidus تطلق طائرتها الهجومية الخفيفة الجديدة المتعددة النهام B-250 صنع الإمارات

كشفت "كاليدس" calidus"، شركة التكنولوجيا المتطوّرة التي تم تأسيسها مؤخراً في أبوظبي وتتّخذ منها مقرّا لها، خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2017 عن طائرتها الهجومية الخفيفة الجديدة المتعددة المهام B-250. تم تصميم CALIDUS B-250 بالكامل لتلبي متطلبات القتال العصرية من حيث الأداء. أما الخصائص التي تتمتع بها فتجعلها منافساً قوياً، في مهام منّصات "الدعم القتالي القريب" "الاستطلاع المسلح والتدريب" / استخبار ومراقبة واستطلاع / ISR وهي مجهزة بأسلحة ذات قدرات متعددة المهام على نطاق واسع. من خلال الشراكة الاستراتيجية بينها وبين "روكويل كولينز" Rockwell collins، جهّزت calidus طائرة B-250 بقمرة قيادة متكاملة لمقاتلة، ما وفّر لهذه الطائرة الكترونيّات الطيران الرائدة والمتطوّرة ذاتها التي يتم تجهيز المقاتلات الأكثر تطوّراً بها. تجدر الإشارة إلى أن calidus تمتلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالطائرة 100% ما يوفر للمستخدمين مرونة عملانية تضاهي الدور متعدد المهام على نطاق واسع لطائرة B-250 وتتمتع بقدرتها على حمل مجموعة واسعة من الأسلحة التي يتحكم بها أحدث جيل لنظام إدارة الرمي الذي يوفر دقة متناهية في توجيه الأسلحة الهجومية، كما وتخضع calidus B-250 حالياً إلى برنامج صارم للتجارب، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الكامل للطائرة في المستقبل القريب.

Sputnik

المروحية العسكرية الروسية كا -52ك

كا-52 ك - هي نسخة معدلة من مروحية كا- 52 "التمساح"، مخصصة للمرابطة على ظهر السفن. تتميز بوجود آلية طي شفرات المراوح، وذراع الدعم، وعمود قوي للهبوط، بالإضافة إلى طلاء مضاد للتآكل.

كا- 52 "التمساح" — مروحية استطلاعية هجومية من الجيل الجديد، تم تصميمها لتدمير الدبابات والآليات العسكرية المدرعة وغير المدرعة، والقوى البشرية والعاملة للعدو، وطائراته المروحية في المقدمة وفي العمق التكتيكي، في جميع الظروف الجوية ليلا نهارا. كا- 52 "التمساح" يمكن أن تنفذ عمليات استطلاعية، كما يمكنها أن تكون مقر قيادة جوي للقوات البرية أو لمجموعة من المروحيات الهجومية الأخرى، وأن تقدم الدعم الناري لقوات الإنزال الجوي، وتنفذ دوريات مراقبة، وترافق القوافل العسكرية وتؤمن الحماية لها.