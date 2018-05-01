TL

الجو انتخابي بامتياز والتحرّكات متواصلة على صعيد الماكينات والمرشحين في كل المناطق والمواقف تتوالى وقد برز قول الرئيس نبيه بري إن رأس المقاومة مطلوب من بوابة الانتخابات، ولليوم الرابع على التوالي يجول الرئيس سعد الحريري شمالاً وقد مشّط قرى عكار بعد طرابس والضنية والمنية وختاماً في البترون.

المنار

قبل أن تصل أصوات اللبنانيين المغتربين بالبريد السريع لفرزها واستخلاص نتائجها، وصلت رسائلهم عبر نسبة الاقتراع التي لم تتجاوز الستين بالمئة من المسجّلين.

هي محطة على المعنيين التوقف عندها، والتطلّع إلى الانتخابات في السادس من أيار، لتكون الاستفادة من الأخطاء، ورفع حماس اللبنانيين للمشاركة بالانتخابات عبر العناوين الوطنية، والتأسيس لما بعد الأحد الكبير بلغة جامعة، أقلّها لتنفيذ الوعود الانتخابية التي لا يمكن تحقيقها إلا بتكاتف الجميع.

nbn

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المغرضين الذين يحاولون عبثاً النيل من التحالف بينه وبين السيد حسن نصرالله وبين حركة أمل وحزب الله إلى أن "يخيّطوا بغير هالمسلّة التي يبدو أنها تنعرهم هم أنفسهم لأن هذا التحالف صلب كصخر الجنوب وسهل ممتنع كسهل البقاع".

mtv

أُقفلت صناديق الاقتراع في الاغتراب على الكثير من الأسرار، لعل أهمّها من صوّت بحماسة وكثافة من لبنانيي الانتشار، علماً أن الإجابات البديهية تقول بما لا لبس فيه بأن الشريحة التي ينطبق عليها هذا التوصيف تعود بغالبيتها إلى ذوي الهجرات القريبة وإلى المنتسبين إلى الاحزاب السياسية الكبرى ممن هجّرهم الوضع الاقتصادي بحثاً عن لقمة العيش، وأولئك الذين هجّرهم الظلم الأمني السياسي الذي طاول فريقاً محدداً من اللبنانيين دون غيره زمن الاحتلال السوري، هذا في الهوّيّة الغالبة للشرائح المقترعة.

NTV

أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، "أننا سنردّ الوفاء بالوفاء في المرحلة القادمة"، مشيراً إلى أنّ "لدينا تحالفاً مع "التيار الوطني الحر" في هذه المنطقة، وعلاقتنا مع رئيس الجمهورية ميشال عون مميزة".

المستقبل

العد العكسي لليوم الانتخابي الكبير بدأ، أربعة أيام تفصل اللبنانيين عن الصمت الانتخابي، وخمسة أيام عن يوم اختيار أعضاء البرلمان الجديد. التحضيرات اللوجستية من قبل وزارة الداخلية مستمرة، الحملات الانتخابية للّوائح متواصلة في مختلف الدوائر، أما الماكينات فتضع اللمسات الأخيرة على عملها.

OTV

قد يقول البعض إن نسب الاقتراع في الاغتراب لم تكن على قدر التوقعات وإن هناك ثغرات وعقبات شابت العملية الانتخابية إدارياً وتقنياً. وأنّ هناك غياباً للعدالة في ظل غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين والأحزاب. لكن الأهم أن الانتخابات نجحت وأن التجربة مشجّعة وأن الإرادة انتصرت وأن ثقة المغتربين عادت بالوطن وبشرفاء الوطن.

LBC

يومان لاقتراع المغتربين أصبحا وراءنا، وحصيلة الصناديق إلى مصرف لبنان تمهيداً لفرزها عند انتهاء العملية الانتخابية في الداخل مساء الأحد المقبل في السادس من أيار.

الميادين

أكّد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الملف النووي الإيراني عبارة عن "مسرحية طفولية مثيرة للسخرية شهدناها العام الماضي".

الجزيرة

لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، إلى أنّه سيعرض مجموعة أدلّة سرية حول البرنامج ​النووي الإيراني​.

العربية

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن "ما اقترحه مستشار الأمن القومي الأميركي هنري كسينجر على مصر حول سيناء، التي أريد لها أن تخضع لسيادة مصر بصورة شكلية"، مشيراً إلى أن "مستشار الأمن القومي المصري التقى نظيره الأميركي كيسنجر مرتين بشأن تنفيذ تسوية متدرّجة حول سيناء بعد انتصار مصر على إسرائيل في حرب تشرين الأول".