البيان - الإمارات

الأونروا ترحب بتبرع الإمارات بمبلغ 50 مليون دولار لتوفير خدماتها للاجئين الفلسطينيين

رحّبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة " أونروا" بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تبرّعها بمبلغ إضافي قدره 50 مليون دولار للوكالة وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وقالت الوكالة في بيان لها اليوم إن هذا الدعم الكبير من دولة الإمارات يأتي في وقت تواجه الأونروا فيه أخطر أزمة مالية طوال تاريخها. وأضافت إن التبرع السخي لدولة الإمارات يأتي بمثابة خطوة هامة من شأنها المحافظة على الخدمات الحيوية التي توفرها " الأونروا " لـ 5.4 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط. وأشاد المفوّض العام لوكالة الأونروا بيير كرينبول بدولة الإمارات ودعمها غير المسبوق وقال: " إن دولة الإمارات العربية شريك حيوي له تقديره وهو يقف مع الأونروا من أجل كرامة وحقوق لاجئي فلسطين".

أخبار الخليج - البحرين

الملك يزور القيادة العامة لقوة الدفاع ويؤكد: مستعدون لأي تحديات تهدد منطـقـتـنـا

قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. ولدى وصول جلالته، كان في الاستقبال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وخلال لقاء جلالته بكبار الضباط أشاد بما تحقق في الموسم التدريبي السابق وإعادة التنظيم للموسم التدريبي القادم لرفع الكفاءة والاستعداد لأي تحديات تهدد منطقتنا، مشيداً جلالته بالمشاركة الناجحة والمتواصلة في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي المشتركة بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية دعماً للعدل ودفاعاً عن أوطاننا ضد التدخلات الأجنبية الإرهابية، وتقديم الإغاثة، والتشرّف بالمساهمة في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، وما تحقق من نتائج مميزة إيجابية.

الأنباء - الكويت

السفير الأميركي: صفقة طائرات «إف 18» تسير وفق الإجراءات الطبيعية

أكّد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المنطقة في جولة تشمل المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل تعكس اهتمام بلاده بالمنطقة بصفة عامة وحرصها على حل الأزمة الخليجية بصفة خاصة لمواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة وخصوصاً من جانب إيران. وأوضح سيلفرمان في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في العيد الوطني لجنوب أفريقيا أنّ الرسائل التي أرسلها بومبيو إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر كانت للتأكيد على رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الإسراع بحل الأزمة الخليجية في أقرب وقت ممكن. ورداً على سؤال حول إمكانية زيارة بومبيو للكويت، أوضح سيلفرمان أن وزير الخارجية الأميركية حريص على زيارة الكويت ولكن ليس في إطار الجولة الحالية، وبالطبع سيشارك في الحوار الاستراتيجي في الكويت في أكتوبر القادم. وعن آخر أخبار صفقة طائرات "إف 18" قال سيلفرمان إنّ الأمور تسير وفق الإجراءات الطبيعية.