النهار/ علي حمادة

أشار إلى أن المنطقة تقف على شفير مواجهة كبيرة تتقاطع فيها مصالح قوى إقليمية عدة. وقال إن كل شيء متوقف في لبنان على سلوك حزب الله وعلى القرار الإيراني بتحييد لبنان أو بزجّه في حرب على غرار ما حصل في تموز 2006.

النهار/ روزانا بو منصف

سألت عما إذا كان لبنان يتحسّب لما بعد 12 أيار أم لا؟ وقالت من المحتمل أن تؤدي تطورات الاتفاق النووي واحتمالات الحرب بين إيران وإسرائيل إلى وضع لبنان أمام تحديات كبيرة.

الأخبار/ داود رمال

تناول جولة قائد اليونيفيل الجنرال مايكل بيري على المسؤولين اللبنانيين حيث أبدى أسفه لما سبّبه من مس بمشاعر اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً نتيجة مشاركته في احتفالية قتلى جيش العدو الإسرائيلي في يوم ذكرى مجزرة قانا. وأشار إلى أن بيري أكد تجاوبه مع طلب حكومة لبنان تحريك عمل اللجنة الثلاثية حول الحدود، مبدياً ارتياحه الكبير لقرار قيادة الجيش في انتشار الفوج النموذجي في الجنوب والذي باشرت العمل على تشكيله وفق تدريبات وقدرات عالية قائلاً نحن مشجعون وداعمون لهذا القرار.

الجمهورية/ جورج شاهين

تحدث عن مخاوف أمنية- انتخابية ومن شبكات عنقودية ومعولمة. ولفت إلى أن التحذيرات الأمنية لبعض الشخصيات انتقلت من مرحلة الاحتياط إلى مرحلة وقف الحراك.

المستقبل/ ثريا شاهين

تناولت مشروع القانون في الكونغرس الأميركي حول مراقبة حزب الله وقالت إنه رسالة لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، وهو مناخ في الإدارة رافض لأداء الحزب في لبنان والدول العربية الأخرى وهذه المسألة ستضع الدولة أمام الأمر الواقع، بحيث قد يكون مطلوباً من لبنان واليونيفيل في ما بعد إجراءات أكثر.