The Guardian

الاتحاد الأوروبي يعلن عن استعداده لشن حرب تجارية ضد الولايات المتحدة

حذر الاتحاد الأوروبي من أنه لن يقدم على أية خطوات غير مدروسة ولكنه مستعد تماماً للحرب التجارية مع الولايات المتحدة في ظل تزايد المخاوف من فشل مفاوضات الدقائق الأخيرة التي بدأها الاتحاد مع الأميركيين. وقامت مفوّضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم بمسعى دبلوماسي أخير عبر إجراء اتصال مع وزير التجارة الأميركي ويلبر روس من دون التعليق سلباً أو إيجاباً حول نتيجة المحادثات التي جرت.

واعترف الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أن المسؤولين قد يضطرون إلى العمل خلال عطلة عيد العمال في بروكسل ‏لأنه الموعد الذي يُتوقع أن يصدر فيه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول بدء تطبيق فرض التعرفة الجمركية ‏الجديدة على صادرات الألمنيوم والحديد.‏

The Guardian

الصين "المغيّبة" تسعى إلى المحافظة على نفوذها مع تحسّن العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

التزمت الصين الصمت ولم تصدر الكثير من التعليقات من الجانب الصيني في أعقاب القمة التاريخية التي جمعت رئيسي الكوريتين على الحدود بين البلدين وفي المنطقة المنزوعة السلاح واكتفت وسائل الإعلام الصينية يومها بالتركيز على اللقاء الذي جمع الرئيس الصيني تشي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. إلا أن وزير الخارجية الصيني أصدر بياناً في أعقاب القمة بين الكوريتين قال فيه إن الصين ترحّب بنتائج المحادثات بين الطرفين وهي مستعدة لأداء دور إيجابي في هذه القضية.

وعادت وزارة الخارجية وأعلنت يوم الاثنين أن وزير الخارجية الصين وانغ يي سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع. ‏هذه الخطوات تشير إلى أن الصين وهي الحليف الأقوى لكوريا الشمالية تسعى إلى المشاركة من جديد في محادثات السلام ‏التي يُتوقع أن تجرى بين واشنطن وبيونغيانغ. ويبدو أن تحسّن العلاقات بين أميركا وكوريا الشمالية جعل الصين ‏تشعر أن الولايات المتحدة يمكن أن تغيّر موازين القوى في المنطقة عبر هذا التقارب تاركة بكين خارج المعادلة.‏

روسيا اليوم

ترامب: القمة مع كيم جونغ أون ستكون في سنغافورة أو في المنطقة المنزوعة السلاح

أكّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يمكن أن يُعقد في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية أو في سنغافورة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النيجيري محمد بخاري: "كمكان (لعقد الاجتماع مع كيم جونغ أون)، يجري النظر حاليا في سنغافورة ، كما هو الحال في بيت السلام في المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية".

وذكّر الرئيس الأميركي، بأنه تحدّث صباح من خلال تويتر، أنه مع فكرة عقد الاجتماع في المنطقة المنزوعة السلاح في بانمونجوم، وناقش الأمر مع رئيس كوريا الجنوبية مون تشه إن.

وقال: "ننظر في العديد من الدول كمكان للاجتماع، لكن أليس بيت السلام / دار الحرية على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أكثر رمزية وأهمية من أي دولة أخرى"؟

ورداً على سؤال صحفي حول ما إذا كان ترامب على يقين من أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية ستعقد، أجاب الرئيس الأميركي: "بالتأكيد نود أن يحدث ذلك. أعتقد أن القمة ستُعقد. أعتقد أنها ستكون ناجحة، لكن سنرى".

وتابع: "في حال رأيت أن القمة لن تنجح، فهم (بيونغ يانغ) يجب أن يتخلصوا من الأسلحة النووية، وسأغادر (الاجتماع).