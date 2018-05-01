الوكالة الوطنية للإعلام

تويني: عيد العمال عيد الوطن

وجّه وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني تحية في عيد العمل والعمال. وقال: "إن هذا اليوم هو عيد لمن ساعد وأنتج وبذل جهوداً في سبيل المجتمع والوطن". وأضاف: "كلما زاد عدد المنتجين، زاد الرخاء والطمأنينة وتراجع العوز والفقر وتقدّم العلم وتفوّق الوطن". وأشار إلى أنه "لا سبيل لأهلنا إلا في زيادة الإنتاج والعمل على أرض الوطن زراعة وصناعة وسياحة وابتكاراً معرفياً". وتوجّه إلى أصحاب المناسبة: "يا عمّال وموظفي وأصحاب المصالح، هذا عيد الوطن! فسواعدنا وعقولنا سوف تنجح وتجتاز الصعاب لا محال!"

وكالة الأناضول

أردوغان: العلاقات التركية الأوزبكية تترسخ على مستوى الشراكة الاستراتيجية

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا مستعدّة لتقديم كافة أشكال الدعم لأوزبكستان في طريق تحقيق أهدافها، وأن العلاقات بين البلدين تترسّخ على مستوى الشراكة الاستراتيجية. ولفت أردوغان إلى انتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة متقدمة خلال زيارته الحالية لأوزبكستان، وأضاف: "نؤسس آليّة ومجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى، من أجل تنفيذ شراكتنا الاستراتيجية بشكل عملي". وأوضح أن أوزبكستان تعتبر بلداً شقيقاً لتركيا، وتمتلك إمكانات قوية صناعية وزراعية، وموارد طبيعية غنية، وذات موقع هام لها حدود مع كافة بلدان آسيا الوسطى وأفغانستان.

وكالة أنباء شينخوا

تقرير إخباري: الصين والكويت تتعهّدان بتعميق التعاون والسعي نحو التنمية المشتركة

عقد يانغ جيه تشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتعهّد بتعميق التعاون الثنائي في كل المجالات. وقدّم يانغ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، تحيات الرئيس شي المخلصة وأطيب تمنياته لأمير الكويت. وقال يانغ إن البلدين يدعمان بعضهما البعض دوماً وهما صديقان وشريكان، وذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 47 عاماً. وأضاف بأنّ "الصين مستعدّة للعمل مع الكويت من أجل زيادة تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتقوية الاتصالات عالية المستوى وتعميق التعاون العملي وتقوية المميزات التكاملية وتدعيم التنمية المشتركة من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى."