الوكالة الوطنية للإعلام

سلام: عمال لبنان هم النبض الحي لمجتمعنا

غرد الرئيس تمام سلام عبر "تويتر" بمناسبة عيد العمال قائلاً: "عمال لبنان هم النبض الحي لمجتمعنا، وعيدهم اليوم مناسبة للتأكيد على دورهم الرائد في تعزيز بنياننا الوطني".

وكالة الأناضول

نائب رئيس البرلمان التركي يحذر من نقل سفارات إلى القدس

حذر نائب رئيس البرلمان التركي أحمد آيدن الثلاثاء، الدول التي تنوي نقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، فيما جدد دعم بلاده لقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وخاطب آيدن في كلمة ألقاها أمس خلال اجتماع "المجلس الوطني الفلسطيني" في رام الله، تلك الدول قائلاً: "عليكم عدم القيام بمثل هذه الخطوات التي ستذكر أجيالكم القادمة بالعار، وستكون نقطة سوداء في تاريخكم". واعتبر المسؤول التركي أن قرار الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها إلى مدينة القدس عشية يوم "النكبة"، أمر لا يمكن تبريره إطلاقاً.

وكالة فرنس برس

إيران تصف نتانياهو بـ"الكاذب" بعد تصريحاته عن النووي الإيراني

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين بشأن البرنامج النووي الإيراني، هي صنيعة شخص "مدمن على الكذب ويفتقر الى الأفكار". وقالت الوزارة إن هذه التصريحات "المبتذلة وغير المجدية والمعيبة" تصدر من "قادة صهاينة لا يرون وسيلة لضمان بقاء نظامهم غير الشرعي سوى تهديد الآخرين باستخدام الخدع ذاتها". وأضافت "يجب أن يفهم نتانياهو والنظام الصهيوني السيء السمعة قاتل الأطفال أن الرأي العام العالمي متعلم ويتمتع بما يكفي من الحكمة" لعدم تصديق مثل هذه التصريحات.

وكالة أنباء شينخوا

ترامب يلمح إلى انفتاحه على التفاوض على اتفاق نووي جديد مع طهران

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انفتاحه على التفاوض على اتفاق جديد مع طهران، في الوقت الذي حافظ فيه على تحقيره للاتفاق النووي الحالي قبيل أيام من انتهاء المهلة المحددة لواشنطن لأخذ قرار بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل في الاتفاق التاريخي أم ستنسحب منه، وهاجم ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الاتفاق "الفظيع"، الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران في 2015 برفقة قوى عالمية أخرى. وقال ترامب "الاتفاق سينتهي في غضون 7 أعوام، وعندها ستكون إيران حرة في المضي قدماً وتطوير أسلحة نووية وهذا غير مقبول". في الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي إنه منفتح على التفاوض مع طهران بشأن اتفاق جديد.

وكالة أنباء الإمارات - وام

الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي السفير البريطاني لدى الرياض

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض مع سايمون كوليز سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في اطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، كما تم خلال الاجتماع تدارس تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.