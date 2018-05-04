اللواء 2 / 5 / 2018

غريزمان هدفاً لبرشلونة

كشفت محطة راديو كتالونيا، أن ممثلي برشلونة، التقوا شقيقة اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، ووكيلة أعماله، وذلك من أجل مناقشة تفاصيل انتقاله من أتلتيكو مدريد. وشهد الاجتماع، مناقشة العديد من التفاصيل، مثل عقد اللاعب، والذي من المتوقع أن يكون لمدة 5 مواسم، بالإضافة إلى دفع برشلونة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو، والمقدر بـ100 مليون يورو، علماً بأن ريال سوسيداد، سيحصل على 20 مليون يورو، تحت بند ما يسمى بحقوق التدريب. وكان غريزمان (27 عاماً)، صرّح بأنه يريد حسم مستقبله قبل انطلاق بطولة كأس العالم، وذلك حتى لا يتشتت تركيزه، خلال مشاركته مع منتخب الديوك، في المونديال الروسي.

اللواء 3 / 5 / 2018

بنزيما ينتزع تصفيق منتقديه بعدما مل صافرات الاستهجان!

بعدما اعتاد كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد سماع صيحات استهجان ضده في استاد سانتياغو برنابيو، تبدّلت الأمور مع النجم الفرنسي حيث أسكت منتقديه بتسجيل هدفين في التعادل 2-2 مع بايرن ميونخ الثلاثاء، وهي نتيجة أرسلت فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وحصل بنزيما على تحية حارّة عند استبداله بغاريث بيل ليحبط موجة انتقادات حادة كانت تلاحقه من جماهير ريال ووسائل الإعلام الإسبانية طيلة الموسم، بسبب حصيلته الضعيفة من الأهداف هذا الموسم، حيث سجّل ثماني مرات فقط بجميع المسابقات قبل، مباراة الثلاثاء. وتعيّن على زين الدين زيدان، مدرّب ريال، أن يواجه كل أسبوع تقريباً أسئلة من وسائل الإعلام حول مستوى بنزيما ومستقبله مع النادي، وكان المهاجم الفرنسي محط الأنظار مرة أخرى بعد أداء سيئ أمام ليغانيس قبل أيّام وتحديداً يوم السبت المنقضي. ودافع زيدان دائماً عن مواطنه وأبدى سعادته بتحوّل حظوظه أمام بايرن، وقال: "أنا سعيد من أجله، كان هذا بالضبط ما أراد أن يفعله منذ فترة طويلة وهو التسجيل، فعلها مرتين ومنحنا إمكانية التأهل".