TL

قبل يومين من موعد المنازلة الكبرى في السادس من أيار وفيما بدا أنه استباق لفترة الصمت الانتخابي أفرغ قادة اللوائح الانتخابية ما تركته عملية تأليف اللوائح من غصّات موجعة وهم لطالما تجنّبوا الخوض فيها في بداية الحملة الانتخابية ظناً بالجمهور وصوته التفضيلي.

المنار

فتحت أقلام الاقتراع لرؤسائها وكتبتها، فكتبوا اليوم أولى التجارب الانتخابية بالطريقة النسبية على الأراضي اللبنانية.

تجربة بقي تقويمها نسبياً، لكن أفضل ما فيها أنها تضيء على بعض الخلل والشوائب لكي يتم تداركها قبل الأحد الكبير، ولعل أبرزها اليوم أن صناديق الاقتراع امتلأت في بعض الأقلام قبل أن تلامس نسبة المنتخبين الستين بالمئة، ما استدعى الالتفات إلى هذه الثغرة اللوجستية المربكة على بساطتها.

nbn

لأن الوطنية ليست شعارات ولا أرباحاً ولا متاعاً للمساومة والعرض والطلب، وقبيل بدء زمن الصمت الانتخابي، أدلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بصوت على شكل نداء إلى اللبنانيين دعا فيه إلى المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي المصيري والاقتراع من خلال استفتاء حقيقي للوائح الأمل والوفاء دفاعاً عن الثوابت في الوحدة والعيش المشترك وقيام دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد وحفظ قوة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة.

mtv

تزامناً اقترع اليوم حوالى 74% من أصل 14 ألف موظف سيتولّون الأحد إدارة العملية الانتخابية، وأرسلت أصواتهم إلى المركزي حيث أصوات المقترعين من لبنانيي الانتشار في انتظار فرزها واحتسابها مع غلّة الأحد بعد انتهاء عمليات الاقتراع، وسط هذه الأجواء، انعقد مجلس الوزراء ورغم أنها الجلسة الأخيرة قبل الانتخابات ورغم أن ريح تصريف الأعمال بدأت تلفحه إلا أن الاستنفار الانتخابي الذي جاء يُضاف إلى التوتر التقليدي بين مكوّناته، جعل الجلسة متوترة إذ ظهر جلياً حرص بعض الجهات الوزارية على منع فريق وزاري مقابل من إمرار أي مشروع خشية توظيفه في استقطاب الناخبين.

NTV

تستعجل القوى المعنية بالانتخابات كسر الصمت عبر استدراجه باكراً والتحايل على ساعاته الأخيرة من خلال تصريحات مؤلّلة مدجّجة تشكّل "مونة" السبت والأحد. كلٌ يستعين بربع الساعة الأخير حيث تشهد الجولات الانتخابية على " نزيف حاد" في المواقف وسيلان في الاتهام ولكأن الحرب قادمة في واقعة الأحد وقد تخطّت التصريحات أسلوب الترميز لتذهب إلى الاسم المعني شخصياً.

المستقبل

في الطريق إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي الكبير قرابة خمسة عشر ألف موظف مكلّفين الالتحاق بأقلام الاقتراع الأحد كرؤساء أقلام وكتبة انتخبوا اليوم في 29 مركز اقتراع موزعين في مراكز المحافظات والأقضية.

وبموازاة التمهيد للمنازلة الكبرى وفي تغريدة له عبر تويتر، أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يواصل جولته في بيروت أن قضية البيارته في السادس من أيار هي الحفاظ على هوية بيروت.

OTV

اليوم، وبعد ثلاث سنوات، فصل القضاء في الملف، ولكن...

كم من الذين تابعوا تلك المسرحية، عرفوا أن حكماً صدر عن محكمة المطبوعات، ودان جو معلوف بجرم القدح والذم والتحقير؟ كم منهم أدرك أن القرار القضائي أكد أن الحلقة تضمنت أخباراً كاذبة؟

الجواب لا يجب أن يكون اليوم، بل موعده الأحد المقبل في البترون، كما في كل أقضية ودوائر لبنان.

LBC

كأن ملفات الحاضر لم تعد تكفي لزجها في الصراعات الانتخابية، فبدأ استحضار الماضي... العلامة الفارقة، ما أدلى به النائب وليد جنبلاط الذي أعطى لمعركة الشوف وعاليه عنواناً استراتيجياً ووضع ناخبي الجبل في موقع يصعب تجاوزه.

الميادين

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أن "المستوى الأعلى لتمويل إعادة تسليح ​الجيش الروسي​ قد انتهى، مشيراً إلى أن "الإنفاق العسكري الروسي ينخفض بشكل غير كبير".

الجزيرة

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ​فيديريكا موغيريني​، بالنيابة عن ​الاتحاد الأوروبي​ بمناسبة اليوم العالمي لحرية ​الصحافة​، أننا في هذا اليوم، نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظروف صعبة للصحافة، إذ إن ​حرية التعبير​ وحرية الصحافة مهددتان في جميع أنحاء العالم.

العربية

أعلن الجيش ​الأردني "إحباط ​محاولة تسلّل​ وتهريب ​مخدرات​ من الأراضي السورية تجاه الأردن".

وأشار الجيش، في بيان له، إلى أن "المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكّنت من إحباط العملية ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية"، لافتاً إلى أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة 3 أشخاص ينوون التسلل إلى الأراضى الأردنية، مما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري".