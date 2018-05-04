النهار/ روزانا بو منصف

تحدثت عن محاور اهتمامات أساسية ستبرز تباعاً بعد الإنتخابات وفي ظل ما سيشكّله المشهد السياسي الجديد من متطلّبات للتعامل مع ملفات العلاقات اللبنانية العربية ولا سيما منها العلاقات مع الدول الخليجية وثمة تعديل في هذا السياق على أن يكون تحسّن المناخ بين الحكم والدول العربية الذي برز أخيرأً مؤشراً إلى تعامل واقعي مختلف يواكب مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.

الجمهورية/ شارل جبور

أشار إلى أن المنطقة دخلت في جملة مواعيد مفصلية تبدأ من خروج واشنطن من الاتفاق النووي في 12 أيار ولا تنتهي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، علماً أن القرار شيء والتنفيذ شيء مختلف تماماً، وفي كل هذا الجو الدقيق والخطير يذهب اللبنانيون بعد غدٍ الأحد إلى الانتخابات النيابية ويدخل لبنان في السابع من أيار في توازنات جديدة وورشة تكليف وتأليف والتحدي الأساس بالنسبة إلى جميع اللبنانيين يبقى في تجنيب لبنان الحرب والويلات.

الجمهورية/ جوزف الهاشم

قال إن الذين يساورهم القلق حيال ما قيل عن إفلاس لبنان المالي، عليهم أن يقلقوا على إفلاس لبنان السياسي لأن الإفلاس السياسي هو الذي أدى ويؤدي إلى الإفلاس المالي والاقتصادي والأخلاقي حتى لا نضطر بعد مؤتمر "سيدر" الذي عُقد في باريس تحت هاجس الإفلاس المالي إلى عقد مؤتمر في باريس للإفلاس السياسي.

الديار/ حسن سلامة

اعتبر أن الحملات الانتخابية ولّدت التفضيلي وتشكيل اللوائح كشف عورات القانون الانتخابي ورأى أن النسبية هي الإيجابية الوحيدة في القانون والسلبيات تمثلت في الانقسامات المذهبية واستشراء المال السياسي.