وكالة الأناضول

قهرمان: تركيا والعراق دولتان شقيقتان وصديقتان

قال رئيس البرلمان التركي إسماعيل قهرمان اليوم الخميس، إن بلاده والعراق دولتان شقيقتان وصديقتان، معرباً عن أمله بتواصل العلاقات في المستقبل أيضاً. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قهرمان خلال استقباله وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري والوفد المرافق له، في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة. وأعرب قهرمان عن سعادته للقاء وزير الخارجية العراقي والوفد المرافق له، مضيفاً: "إن شاء الله سنكون معاً خلال أيام أجمل في الفترة المقبلة". بدوره، قال وزير الخارجية العراقي، إن "الزيارات المتبادلة بين تركيا والعراق، دليل على عمق العلاقات بين البلدين".

وكالة أنباء الإمارات - وام

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقبل عبدالله بن زايد

استقبلت معالي جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا في ويلنغتون سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له. ونقل سموّه خلال اللقاء تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهما لنيوزيلندا مزيداً من التقدم والإنماء. من جانبها حمّلت رئيسة وزراء نيوزيلندا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتها لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

لافروف: القوات الأميركية تدرّب إرهابيين في التنف ومخيم الركبان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القوات الأميركية المنتشرة بمنطقة التنف ومخيم الركبان فى البادية السورية تواصل تدريب إرهابيين وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في المنطقة. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في سوتشي اليوم: تحدث أشياء غريبة فى التنف وحول مخيم الركبان مثل تدريب الإرهابيين من قبل الأميركيين لافتاً إلى أن الأميركيين يفتعلون المشكلات لمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان. وأوضح لافروف أن الحكومة السورية أعلنت موافقتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والدولية لكن القوات الأمريكية الموجودة هناك منعت ذلك وحاولت وضع شروط غير مقبولة.

وكالة فرنس برس

إيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا انسحبت واشنطن منه

حذرت إيران الخميس من أنها ستنسحب من الاتفاق النووي التاريخي المبرم مع الدول العظمى في العام 2015 في حال انسحبت واشنطن منه، الأمر الذي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلانه في 12 أيار، متهمة الأوروبيين بتقديم مزيد من "التنازلات" للولايات المتحدة. وأمهل ترامب الأوروبيين حتى 12 أيار للتوصل إلى اتفاق جديد يصوّب "الثغرات الرهيبة" الواردة في الاتفاق الموقع عام 2015، بحسب قوله مهدداً بالانسحاب منه. وأبرم الاتفاق النووي في تموز2015 في فيينا بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) قبل وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويحدّ الاتفاق من الأنشطة النووية الإيرانية لضمان طبيعتها السلمية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو... أول ظهور لأحدث صاروخ في عيد النصر

سوف تشارك طائرات مزوّدة بصاروخ جديد في العرض العسكري الذي تنظّمه روسيا في عاصمتها موسكو بمناسبة عيد النصر. وتحتفل روسيا بعيد النصر احتفاءً بذكرى دحر ألمانيا النازية المعتدية، في التاسع من شهر أيار. وتشهد عاصمة روسيا موسكو في هذا اليوم عرضاً عسكرياً يقيمه الجيش الروسي. وسوف تعرض روسيا للعالم للمرة الأولى في التاسع من مايو 2018 صاروخاً حربياً جديداً لا تمتلك بلدان العالم الأخرى مثيلاً له. وأطلق على هذا الصاروخ اسم "كينجال" أو "الخنجر". وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجوده قبل شهرين.