TL

ساعات قليلة متبقية وتدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي التي نص عليها قانون الانتخاب، والتي تبدأ منتصف ليل الجمعة- السبت، ولمدة ثمان وأربعين ساعة. وعليه تطفأ محركات الحملات الانتخابية بمختلف أشكالها، وأول ما يجب وقفه الاطلالات الإعلامية للمرشحين، علماً أن هناك أسئلة تطرح حول الإعلام الافتراضي التي لم يعالجها القانون.

المنار

ساعات ويدخل لبنان مرحلة الصمت الانتخابي. ساعات يتوق إليها اللبنانيون الذين أثقلت عليهم بعض الحملات الانتخابية حيناً وأضجرتهم أحياناً، فهل سيلتزم الجميع الصمت وفق القانون؟

nbn

منتصف هذه الليلة يصمت لبنان انتخابياً، وتعود الأصوات مدوية مرة جديدة يوم الاستحقاق- الاستفتاء، ولكن في صناديق الاقتراع، فتترجم ما بين حاصل وتفضيلي بين اللوائح المتنافسة.

mtv

بدءاً من منتصف الليل يسود الصمت الانتخابي الذي يفرضه القانون، مرحلة الصمت المفترض لن تكون للاسترخاء، فالمرشحون، وبعد تفكك اللوائح، سيستغلون الوقت الضائع لاستقطاب ما يستطيعون من أصوات تفضيلية لضمان نجاحهم.

NTV

استثمرت الساعات الأخيرة ما قبل الصمت الانتخابي. كله صار محارباً للفساد، كله الأفضل.

المستقبل

هي الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي، وكل ما يجب أن يقال قد قيل.

OTV

أربع ساعات تقريباً، ويدخل لبنان مرحلة الصمت الانتخابي. أربع ساعات، تبدأ بعدها مرحلة أخيرة، يتاح فيها للناخب أن يفكر بهدوء، عارضاً للخيارات المفتوحة أمامه، قبل أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع اعتباراً من السابعة من صباح الأحد في السادس من أيار.

LBC

أربع ساعات من الآن ويبدأ "الصمت الانتخابي". الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة ترتاح ألسنة المرشحين عن الكلام المباح حتى السابعة من مساء بعد غد الأحد، حين تقفل صناديق الاقتراع لتطوى معها أول انتخابات وفق القانون النسبي.

الميادين

كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها اليوم، عن نشر قوات خاصة أميركية في المملكة العربية السعودية لمساعدتها في تحديد وتدمير مواقع الصواريخ الباليستية اليمنية التي يستخدمها الحوثيون في اليمن.

الجزيرة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين الفلسطينيين الذين شاركوا في الجمعة السادسة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بلغت 1143 مصاباً.

العربية

خسرت قوات الحوثي، عدة مواقع استراتيجية في هجوم خاطف نفذته قوات الشرعية اليمنية، بإسناد كثيف من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، في جبهة الساحل الغربي.