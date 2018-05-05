النهار/ روزانا بو منصف

تحدثت عن تعقيدات اليوم التالي للانتخابات، وأشارت إلى أن سياسيين يعتبرون أن الرئيس عون هو الذي سيحسم استخدام الكتلة الوازنة للحكم الأكثرية أو اعتمادها كقوة حسم في المسائل الحساسة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

تناول مرحلة ما بعد الانتخابات والوعود التي تحت المجهر، وقال إن ملف الفساد سيكون الملف الأبرز الذي سيطرح على بساط البحث، مضيفاً أن السيناريو المنتظر بعد الانتخابات سيعيد إنتاج اللوحة السياسية السائدة.

الأنوار / رفيق خوري

قال إذا أخذنا بالالتزامات التي سمعناها من الجميع، فإن الحرب على الفساد تتصدر جدول الأعمال بعد الانتخابات وبدد صلاحيات المجلس الجديد وتأليف الحكومة. ولفت إلى أن غداً يوم آخر له ما يعده في الرهانات ومزيد من الشيء نفسه في الواقع.