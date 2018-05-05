روسيا اليوم

إسرائيل تكشف كيفية تجنبها حادثاً خطيراً عندما اخترقت مقاتلة روسية أجواء الجولان

كشف وزير دفاع إسرائيل السابق، موشيه يعلون، أن "الخط الساخن" بين جيشي إسرائيل وروسيا في سوريا، ساعد على تجنب حادث خطير، تمثل باختراق مقاتلة روسية أجواء هضبة الجولان. وكان يعلون الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ما بعد، واحداً من مؤسسي "الخط الساخن"، الذي أقيم في خريف عام 2015 لتجنب صدام جوي عرضي بين الطيران الإسرائيلي والروسي، وغير ذلك من الحوادث الخطيرة في سير العمليات في سوريا. وتمّ إنشاء قناة اتصال مباشر بين قاعدة حميميم ومركز القيادة "كيريا" في تل أبيب، في وقت واحد تقريباً مع ظهور مجموعة الطيران الروسية في سوريا في 30 سبتمبر 2015. ويثني الجانبان كثيراً على فعالية "آلية فك الاشتباك"، كما يطلق عليها الإسرائيليون، ويعبرون عن اهتمامهم بمواصلة عملها.