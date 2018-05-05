وكالة الأناضول

منظمة حظر الكيميائي: تحليل العينات من دوما السورية سيستغرق 3 أو 4 أسابيع

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة، أن تحليل العينات التي جمعتها بعثتها من مدينة دوما، في ريف العاصمة السورية دمشق، سيستغرق ما لا يقل عن 3 أو 4 أسابيع.

وأفادت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "بعثة تقصي الحقائق بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا أكملت أعمالها في دوما". وأوضح البيان، أنه "تم نقل العينات التي تم جمعها في دوما، إلى مختبر المنظمة، وسيتم توزيعها على مختبرات معتمدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية". ولفت أن "تحليل العينات سيستغرق ما لا يقل عن 3 أو 4 أسابيع، فيما ستواصل البعثة عملها لجمع المزيد من المعلومات والمواد".

وكالة أنباء رويترز

عباس يعتذر عن تصريحاته بشأن اليهود وليبرمان يرفض

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتذاره الجمعة بعد اتهامه بمعاداة السامية وذلك بعدما قال في كلمة إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين نجم عن سلوكهم وليس دينهم. وأدان عباس في بيان أصدره مكتبه في رام الله معاداة السامية وقال إن المحرقة ”أشنع جريمة في التاريخ“. وصدر البيان بعد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني استمر أربعة أيام أدلى خلاله عباس بالتصريحات عن اليهود. وجاء في البيان ”إذا شعر الناس بالإهانة من خطابي أمام المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة من أتباع الديانة اليهودية، فأنا أعتذر لهم. وأود أن أؤكد للجميع أنه لم يكن في نيتي القيام بذلك، وأنني أؤكد مجدداً على احترامي الكامل للدين اليهودي، وكذلك غيره من الأديان السماوية“.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية توضح ما الذي ينتظر أميركا في حال انسحابها من الاتفاق النووي

أعلن مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، الجمعة، أن انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، سينعكس سلباً على الولايات المتحدة نفسها.

وقال يرماكوف للصحفيين: "إذا خالفت الولايات المتحدة هذه الاتفاقيات، فعلى الأرجح سيتوجب فرض عقوبات على الولايات المتحدة، أنا أتحدث بصورة مجازية هنا، لكن إذا نقضوا الاتفاقيات المدعومة بقرارات مجلس الأمن الدولي، فستضرر الولايات المتحدة ذاتها من ذلك". وفي الوقت نفسه، قال إن موسكو تتطلع لأن تتخذ واشنطن "قرارات حكيمة". وأضاف: "سيكون الأمر أسهل بالنسبة لنا من وجهة النظر الاقتصادية في العلاقات مع إيران، سنتمكن من تصدير ما نريد".