TL

السابعة من صباح الغد، تفتح أقلام الإقتراع، والصناديق تتضمن الأصوات بصراحة، وبخيارات واضحة. عندها ليس مسموحاً أن يتذمر المواطن من الواقع، فبإمكانه تحديد من يمثله، ومن يدافع عن حقوقه. السابعة مساء تقفل الصناديق، وتبدأ الماكينات الإنتخابية أعمال المكننة، وظهور النتائج إلى حين إعلان النتائج رسمياً. وعشية الاستحقاق، انتشرت قوى الجيش والأمن النظامية والشرعية في كل لبنان.

المنار

هو يوم الصمت الانتخابي، على أن يعلو غداً صوت اللبناني من على منبر الديمقراطية، التي لا زالت حاضرة بمزيتها اللبنانية رغم كل محاولات حصارها، الواقفة غداً أمام اختبار النسبية في صناديق اقتراعها.

nbn

لبنان صامت عن الكلام الانتخابي، واللبنانيون يقولون كلمتهم غداً في صناديق الاقتراع. والتزاماً منا بالقانون نصوم عن كل ما هو انتخابي، على أن نواكب غداً الاستحقاق الديموقراطي في كل الدوائر، منذ فتح صناديق الاقتراع وحتى صدور النتائج عبر شبكة من مراسلي الـ NBN. على أي حال، كل الأمور اللوجستية والأمنية باتت حاضرة لنجاح يوم الانتخاب الكبير.

mtv

بعد إحدى عشرة ساعة وخمسة عشرة دقيقة من الآن، تفتح مراكز الاقتراع في كل لبنان، وهي معدة لتستقبل حوالى ثلاثة ملايين و744 ألفاً و246 ناخباً.

NTV

لبنان ينفذ غداً أحد أهم خيارات الناس التي طال انتظارها.

المستقبل

غداً صباحاً تدخل البلاد في الاستحقاق الانتخابي الكبير، ما سيفتح المجال واسعاً، لرسم معالم مرحلة جديدة في تاريخ لبنان.

OTV

الأحد في السادس من أيار 2018، الموعد المنتظر مع الحرية. ولهذه المناسبة، أعد لها استقبال شعبي كبير. كبير، على امتداد الوطن الكبير، في 15 دائرة انتخابية، اكتملت استعداداتها في الساعات الماضية.

LBC

صحيح أن الصمت الانتخابي ما زال ساري المفعول منذ منتصف الليل وحتى السابعة من مساء غد، لكن صدى الكلام العالي السقوف ما زالت ارتداداته في الآذان.

الميادين

أفادت معلومات صحفية بأن "​القوات الاسرائيلية​ اقتحمت ​بلدة الخضر​ جنوب ​بيت لحم​".

الجزيرة

قال مصدر يمني للجزيرة إن الاجتماع الأول بين اللجنة السعودية والحكومة اليمنية في أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية، انتهى دون نتائج، وذلك عقب نشر الإمارات المئات من قواتها في الجزيرة دون موافقة الحكومة اليمنية.

العربية

حررت قوات الجيش اليمني، السبت، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، مواقع جديدة غربي محافظة تعز (جنوبي غرب البلاد)، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.