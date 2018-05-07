صدى البلد 2/5/2018

11 طريقة لإنزال الوزن "من دون حمية"

من أجل اكتشاف الطرق العلمية التي تساعد على إنزال الوزن، من دون اتباع حمية محددة، سأل موقع "بزنس إنسايدر" خبير التغذية جايسون إيولد الذي حدد عادات يومية للنزول بالوزن هذا الصيف:

الحرص على الترطيب والإكثار من شرب الماء بالتأكيد سيقلل من الشعور بالجوع.

الإبتعاد عن السكر الصناعي مهما كانت المشروبات التي يتناولها الشخص، فعليه الإبتعاد عن المشروبات التي يضاف إليها سكر صناعي، والتي ستعطل عملية تفكيك الجسم للدهون.

النوم الكافي على الشخص النوم ما بين 7 إلى 8 ساعات يوميا. آخر الدراسات أشارت إلى أن المحرومين من النوم قد يلجأون للطعام غير الصحي.

التركيز على وجبة الفطور والغداء قد يبعد الأشخاص عن الإكثار من تناول الطعام السيء لاحقا.

الوجبة الخفيفة على الأشخاص إدراج وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، مثل الموز أو الفاكهة.

التمرين صباحا أكدت الدراسات الأخيرة أن الأشخاص الذين يتمرنون صباحا قبل أي وجبة طعام، سيحرقون الدهون بنسبة أكبر، قد تصل إلى 20 بالمئة.

الإكثار من البدائل الصحية تناول الخبز الأسمر والأرز الأسمر والحبوب الكاملة طريقة مثالية لملء المعدة بطريقة صحية.

الفواكه تناول الفاكهة سيضيف الألياف إلى الغذاء اليومي، كما سيضيف الفيتامينات المختلفة التي يحتاجها جسم الإنسان.

فقد تمكنت شركة "ليفي ستراوس" المصنعة للملابس بالشراكة مع شركة غوغل، ابتكار ما يسمى "السترة الذكية"، التي تعمل بحاسوب صغير يمكن التحكم فيه من خلال القماش المحيط بالمعصم.

ويمكن للسترة الذكية أن تساعد مرتديها على معرفة الاتجاهات، خصوصاً إن كان يقود دراجة هوائية، فمن خلال ضغطة واحدة على لوحة اللمس حول المعصم ستدلك على الطريق الصحيح. وبمقدور السترة أيضا أن تمكنك من تشغيل الموسيقى، وذلك بمجرد وصلها مع الهاتف المحمول وسماعات صغيرة. والطريف أن هذه مهيأة لتكون قابلة للغسل بدون أن يتعطل عملها. ويمكن شراء السترة الذكية عبر الإنترنت مقابل 350 دولاراً أميركياً. وتخطط غوغل لاستخدام التكنولوجيا في أنواع أخرى من الملابس.

الحياة 29/4/2018

من أين تأتي قوة خيط العنكبوت؟

يشتهر حرير العنكبوت ببعض الخصائص المذهلة، فهو أقوى من الفولاذ وأكثر متانةً من أياف الـ "كيفلار" Kevlar المستخدمة في صنع البذَات الواقية من الرصاص ومركبات الفضاء. والفارقة أن هذه المتانة تأتي مع مرونة تجعله قابلاً لأن يُنسج بأشكال متنوّعة.

وأظهرت دراسة جديدة في مجلة "نايتشر" أنّ تلك الخصائص تأتي من كون حرير العنكبوت مصنوعاً من مواد تتميّز ليس بالقوة وحدها، بل بالذكاء أيضاً. وفي هذا الصدد، أوضح المهندس ماركوس ج. بويهلر من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" أن حرير العنكبوت له طريقة خاصّة للانتقال من ميزة الطراوة إلى الصلابة، ما يضمن استمراره في أداء وظيفته بالشكل المناسب.

واستناداً لإلى نماذج محاكاة افتراضية على الكمبيوتر لحرير العنكبوت، إضافة إلى تجارب أجريت على شباك عناكب من حدائق أوروبية، اكتشف بويهَلر وفريقه أنّ سبب تميّز نسيج العنكبوت بمزايا فريدة من نوعها، يكمن في قدرته على التفاعل مع مستويات متفاوتة من الإجهاد. فمن شأن الرياح الخفيفة أن تجعل النسيج أكثر طراوةً، ما يجعله ميَالاً إلى التمدّد، مع الحفاظ على تركيبته الإجماليّة. وأما إذا مورست ضغوط أكبر على أمكنة معيّنة من النسيج، كتوجيه ضربة على خيط معيّن، يصبح الحرير صلباً ويتمزّق.

صدى البلد 3/5/2018

دراسة تحدّد العمر الأفضل لتعلم لغة أجنبية؟

خلصت دراسة أميركية، نشرت نتائجها، إلى مدة زمنية محددة من عمر الإنسان، وصفها الباحثون ب"المثالية"، لتعلم لغة أجنبية وإتقان التحدث بها. فإذا اردت اكتساب لغة وإتقانها كأصحابها يجب أن تبدأ قبل سن العاشرة من عمرك، كما جاء في بحث جامعة "إم أي تي" الأميركية. وقال الباحثون في الجامعة إن الأشخاص يبقون على مهاراتهم العالية في التعلم إلى عمر 17 عاما أو 18 عاما، لكن قدراتهم تنحدر بعد هذا العمر. وذكر الموقع الإلكتروني للجامعة أن أكثر من 670 أـلف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات حول العالم شاركوا في البحث، الذي تكون من اختبار بقواعد اللغة الإنجليزية نشر على موقع فيسبوك.

علماء يبتكرون أصغر محفّز عصبي في العالم

أثبت علماء الوراثة الضوئية اليابانيون أن المركبات الكيميائية ليست الوحيدة التي تؤثر على عمل ونشاط الدماغ.

وأكد العلماء أن الضوء يعد أيضا من المؤثرات القوية لعمل الدماغ. فالموجات الضوئية تنشط بروتينات معينة وتؤثر بدورها على نشاطه. وزرع العلماء أجهزة بصرية (ضوئية) في أدمغة القوارض، وتغير سلوك الحيوانات بمساعدة موجات ضوئية محددة. كما أظهرت التجارب أن هذه الأجهزة مرهقة بما فيه الكفاية لكبر حجمها حيث سجلت قلق وإنزعاج الفئران خلال التجارب من حجم الأجهزة الضوئية. لذلك حل خبراء معهد نارام الياباني هذه المشكلة عن طريق ابتكار جهاز مهجري صغير جدا، يحول الأشعة تحت الحمراء إلى ضوءأزرق.

تضاعف سرعة ذوبان الجليد في القطب الشمالي الروسي

أعلن علماء أن وتائر تقلص مساحة الجليد في بعض مناطق الجزء الروسي من القطب الشمالي تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة. وأظهرت نتائج مقارنة مساحة الجليد التي ثبتت عام 1953 مع مساحته الحالية، أنه لغاية عام 2011 كانت هذه المساحة تتقلص بمقدار 18 سنتيمترا في السنة، ما يعادل ذوبان حوالي ملياري طن من الجليد. ولكن الوضع تغير بصورة حادة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت سرعة تقلص هذه المساحة 33 سنتمترا في السنة، وفي عام 2015 تضاعفت، وهذا يعني ذوبان 4,4 مليارات طن من الجليد، ما يعادل حوالي ضعف حجم جبل إيفريست.

التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة

أثبت علماء الوراثة الضوئية اليابانيون أن المركبات الكميائية ليست الوحيدة التي تؤثر على عمل ونشاط الدماغ.

وأكد العلماء أن الضوء يعد أيضا من المؤثرات القوية لعمل الدماغ، فالموجات الضوئية تنشط بروتينات معينة وتؤثر بدورها على نشاطه. وزرع العلماء أجهزة بصرية (ضوئية) في أدمغة القوارض، وتغير سلوك الحيوانات بمساعدة موجات ضوئية محددة. كما أظهرت التجارب أن هذه الأجهزة مرهقة بما فيه الكفاية لكبر حجمها حيث سجلت قلق وإنزعاج الفئران خلال التجارب من حجم الأجهزة الضوئية. لذلك حل خبراء معهد نارام الياباني هذه المشكلة عن طريق ابتكار جهاز مجهري صغير جداً، يحول الأشعة تحت الحمراء إلى ضوء أزرق.