النهار/ اميل خوري

قال إن لبنان قد يواجه بعد الانتخابات خيارات صعبة خصوصاً إذا لم تأتي نتائجها حاسمة لمصلحة هذا الموقف أو ذلك، وظلت المنطقة في غليان متصاعد.

الجمهورية/ جوني منير

أشار إلى أن ساحات المواجهات تسجل مزيداً من المكاسب للمحور الإيراني – الروسي وأخرها من خلال الانتخابات النيابية في لبنان ولكن الأهم الرد الإيراني والذي سمح بإمرار الانتصار الانتخابي في لبنان وهو ما يعني أنه بات قريباً وأن الساحة اللبنانية قد تشهد تردداته ما يعني إدخال لبنان مجدداً في الصيف الطويل والحار

الأنوار / المحلل السياسي

اعتبر أن القانون النسبي قد أدى إلى بعض الغموض بحيث أن الكثير من التوقعات لم تكن مرتقبة ما يعني أن ميزان القوى تحدده الأحجام، وهذا ما سيوضح عند تشكيل الحكومة.